Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   AI en Bitcoin mining vinden een nieuw evenwicht Bitcoin mining en kunstmatige intelligentie lijken twee grootverbruikers die elkaar beconcurreren. Beide slokken enorme hoeveelheden rekenkracht en energie op. Nieuw onderzoek laat zien dat AI de toekomst van bitcoin mining niet ondermijnt, maar juist in een andere richting stuurt. Waar sommigen vrezen dat datacenters vol AI-modellen miners zullen verdringen, schetsen experts een ander beeld. Er ontstaat een nieuw speelveld waarin beide sectoren hun plaats behouden. Uiteindelijk draait alles om energie. Zowel miners als AI-operators zijn voortdurend op zoek naar goedkope stroom, vaak afkomstig uit hernieuwbare bronnen of uit overschotten op elektriciteitsnetwerken. Lange tijd hadden miners hier een voorsprong, maar de opmars van AI-modellen als ChatGPT maakt de concurrentie heviger. Toch verdwijnen miners niet zomaar. Hun grote voordeel zit in hun flexibiliteit, want mining-apparatuur kan binnen enkele seconden aan of uit, afhankelijk van de elektriciteitsprijs. AI-toepassingen missen die mogelijkheid en draaien onafgebroken door. Precies dat verschil kan ervoor zorgen dat miners een vaste rol behouden in het opvangen van pieken en dalen in de energiemarkt. Ook verandert de manier waarop waarde wordt toegekend. Voor miners kan het duurder worden om in bepaalde regio’s te opereren, omdat AI daar dezelfde goedkope energiebronnen benut. Maar dat betekent geen einde van mining, eerder een verschuiving. Miners verplaatsen zich steeds vaker naar plekken met structurele overschotten, zoals bij waterkrachtcentrales of windparken. AI-datacenters zijn minder eenvoudig te verplaatsen, omdat zij afhankelijk zijn van nabijheid tot klanten en infrastructuur. Zo ontstaat een natuurlijke scheiding, die de overlevingskansen van miners vergroot. Bitcoin miners are shifting capacity into AI contracts, reshaping revenue models, equity risk, and long term capital formation cycles.#ai #mining — Elijah (@Pratikshakoira1) September 27, 2025 Herwaardering van mining door energieprijzen De echte vraag is niet of bitcoin mining blijft bestaan, maar hoeveel het straks zal kosten. Analisten verwachten dat AI de energiemarkt sterk zal beïnvloeden en zo de businessmodellen van miners herschrijft. Stroom die vroeger voor een spotprijs beschikbaar was, kan nu duurder worden door de toenemende vraag van AI-datacenters. Dit dwingt miners om efficiënter te werken en sneller te verhuizen naar regio’s waar kosten lager liggen. Tegelijk zorgt dit voor een realistischer waardering van energie, waarin schaarste daadwerkelijk wordt weerspiegeld. Wat mining uniek maakt, is dat het vrijwel overal kan plaatsvinden waar stroom aanwezig is. Daarmee zijn miners mobieler dan AI-operators. Hun flexibiliteit draagt bovendien bij aan de stabiliteit van energienetwerken. Terwijl AI continu stroom verbruikt, kunnen miners juist tijdelijk inschakelen bij overschotten en uitschakelen wanneer de vraag stijgt. Deze flexibiliteit maakt mining tot een waardevolle partner in het integreren van hernieuwbare energie. Voor investeerders en beleidsmakers wordt daarmee duidelijk dat AI bitcoin mining niet verdringt, maar de spelregels verandert. Miners die zich weten aan te passen, behouden hun plek in het energiesysteem. Zo ontstaat een nieuwe realiteit waarin beide sectoren naast elkaar bestaan. Elk heeft een eigen kracht en toegevoegde waarde. AI hosting is revolutionizing Bitcoin mining by providing stable, long-term revenues through multi-year contracts with AI clients. Major deals, like Cipher Mining’s $3B pact with Fluidstack backed by Google, and TeraWulf’s $3.7B AI hosting agreements, highlight this trend. Miners… pic.twitter.com/dmDkPSVDrl — Fama Crypto (@Famacrypt) September 26, 2025 Een nieuw speelveld voor miners De doorbraak van kunstmatige intelligentie zet de markt onder druk, maar haalt bitcoin mining niet onderuit. Integendeel, de sector vindt zichzelf opnieuw uit binnen een energielandschap dat in hoog tempo verandert. Flexibiliteit blijkt de sleutel. Wie zich weet aan te passen, blijft overeind en ontdekt zelfs nieuwe kansen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   AI en Bitcoin mining vinden een nieuw evenwicht Bitcoin mining en kunstmatige intelligentie lijken twee grootverbruikers die elkaar beconcurreren. Beide slokken enorme hoeveelheden rekenkracht en energie op. Nieuw onderzoek laat zien dat AI de toekomst van bitcoin mining niet ondermijnt, maar juist in een andere richting stuurt. Waar sommigen vrezen dat datacenters vol AI-modellen miners zullen verdringen, schetsen experts een ander beeld. Er ontstaat een nieuw speelveld waarin beide sectoren hun plaats behouden. Uiteindelijk draait alles om energie. Zowel miners als AI-operators zijn voortdurend op zoek naar goedkope stroom, vaak afkomstig uit hernieuwbare bronnen of uit overschotten op elektriciteitsnetwerken. Lange tijd hadden miners hier een voorsprong, maar de opmars van AI-modellen als ChatGPT maakt de concurrentie heviger. Toch verdwijnen miners niet zomaar. Hun grote voordeel zit in hun flexibiliteit, want mining-apparatuur kan binnen enkele seconden aan of uit, afhankelijk van de elektriciteitsprijs. AI-toepassingen missen die mogelijkheid en draaien onafgebroken door. Precies dat verschil kan ervoor zorgen dat miners een vaste rol behouden in het opvangen van pieken en dalen in de energiemarkt. Ook verandert de manier waarop waarde wordt toegekend. Voor miners kan het duurder worden om in bepaalde regio’s te opereren, omdat AI daar dezelfde goedkope energiebronnen benut. Maar dat betekent geen einde van mining, eerder een verschuiving. Miners verplaatsen zich steeds vaker naar plekken met structurele overschotten, zoals bij waterkrachtcentrales of windparken. AI-datacenters zijn minder eenvoudig te verplaatsen, omdat zij afhankelijk zijn van nabijheid tot klanten en infrastructuur. Zo ontstaat een natuurlijke scheiding, die de overlevingskansen van miners vergroot. Bitcoin miners are shifting capacity into AI contracts, reshaping revenue models, equity risk, and long term capital formation cycles.#ai #mining — Elijah (@Pratikshakoira1) September 27, 2025 Herwaardering van mining door energieprijzen De echte vraag is niet of bitcoin mining blijft bestaan, maar hoeveel het straks zal kosten. Analisten verwachten dat AI de energiemarkt sterk zal beïnvloeden en zo de businessmodellen van miners herschrijft. Stroom die vroeger voor een spotprijs beschikbaar was, kan nu duurder worden door de toenemende vraag van AI-datacenters. Dit dwingt miners om efficiënter te werken en sneller te verhuizen naar regio’s waar kosten lager liggen. Tegelijk zorgt dit voor een realistischer waardering van energie, waarin schaarste daadwerkelijk wordt weerspiegeld. Wat mining uniek maakt, is dat het vrijwel overal kan plaatsvinden waar stroom aanwezig is. Daarmee zijn miners mobieler dan AI-operators. Hun flexibiliteit draagt bovendien bij aan de stabiliteit van energienetwerken. Terwijl AI continu stroom verbruikt, kunnen miners juist tijdelijk inschakelen bij overschotten en uitschakelen wanneer de vraag stijgt. Deze flexibiliteit maakt mining tot een waardevolle partner in het integreren van hernieuwbare energie. Voor investeerders en beleidsmakers wordt daarmee duidelijk dat AI bitcoin mining niet verdringt, maar de spelregels verandert. Miners die zich weten aan te passen, behouden hun plek in het energiesysteem. Zo ontstaat een nieuwe realiteit waarin beide sectoren naast elkaar bestaan. Elk heeft een eigen kracht en toegevoegde waarde. AI hosting is revolutionizing Bitcoin mining by providing stable, long-term revenues through multi-year contracts with AI clients. Major deals, like Cipher Mining’s $3B pact with Fluidstack backed by Google, and TeraWulf’s $3.7B AI hosting agreements, highlight this trend. Miners… pic.twitter.com/dmDkPSVDrl — Fama Crypto (@Famacrypt) September 26, 2025 Een nieuw speelveld voor miners De doorbraak van kunstmatige intelligentie zet de markt onder druk, maar haalt bitcoin mining niet onderuit. Integendeel, de sector vindt zichzelf opnieuw uit binnen een energielandschap dat in hoog tempo verandert. Flexibiliteit blijkt de sleutel. Wie zich weet aan te passen, blijft overeind en ontdekt zelfs nieuwe kansen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie

Par : Coinstats
2025/09/27 23:46
Sleepless AI
AI$0.1207+0.49%
MetYa
MET$0.2274-0.35%
Wink
LIKE$0.007945+3.54%
OP
OP$0.666-0.16%
MANTRA
OM$0.1651--%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   AI en Bitcoin mining vinden een nieuw evenwicht Bitcoin mining en kunstmatige intelligentie lijken twee grootverbruikers die elkaar beconcurreren. Beide slokken enorme hoeveelheden rekenkracht en energie op. Nieuw onderzoek laat zien dat AI de toekomst van bitcoin mining niet ondermijnt, maar juist in een andere richting stuurt. Waar sommigen vrezen dat datacenters vol AI-modellen miners zullen verdringen, schetsen experts een ander beeld. Er ontstaat een nieuw speelveld waarin beide sectoren hun plaats behouden. Uiteindelijk draait alles om energie. Zowel miners als AI-operators zijn voortdurend op zoek naar goedkope stroom, vaak afkomstig uit hernieuwbare bronnen of uit overschotten op elektriciteitsnetwerken. Lange tijd hadden miners hier een voorsprong, maar de opmars van AI-modellen als ChatGPT maakt de concurrentie heviger. Toch verdwijnen miners niet zomaar. Hun grote voordeel zit in hun flexibiliteit, want mining-apparatuur kan binnen enkele seconden aan of uit, afhankelijk van de elektriciteitsprijs. AI-toepassingen missen die mogelijkheid en draaien onafgebroken door. Precies dat verschil kan ervoor zorgen dat miners een vaste rol behouden in het opvangen van pieken en dalen in de energiemarkt. Ook verandert de manier waarop waarde wordt toegekend. Voor miners kan het duurder worden om in bepaalde regio’s te opereren, omdat AI daar dezelfde goedkope energiebronnen benut. Maar dat betekent geen einde van mining, eerder een verschuiving. Miners verplaatsen zich steeds vaker naar plekken met structurele overschotten, zoals bij waterkrachtcentrales of windparken. AI-datacenters zijn minder eenvoudig te verplaatsen, omdat zij afhankelijk zijn van nabijheid tot klanten en infrastructuur. Zo ontstaat een natuurlijke scheiding, die de overlevingskansen van miners vergroot. Bitcoin miners are shifting capacity into AI contracts, reshaping revenue models, equity risk, and long term capital formation cycles.#ai #mining — Elijah (@Pratikshakoira1) September 27, 2025 Herwaardering van mining door energieprijzen De echte vraag is niet of bitcoin mining blijft bestaan, maar hoeveel het straks zal kosten. Analisten verwachten dat AI de energiemarkt sterk zal beïnvloeden en zo de businessmodellen van miners herschrijft. Stroom die vroeger voor een spotprijs beschikbaar was, kan nu duurder worden door de toenemende vraag van AI-datacenters. Dit dwingt miners om efficiënter te werken en sneller te verhuizen naar regio’s waar kosten lager liggen. Tegelijk zorgt dit voor een realistischer waardering van energie, waarin schaarste daadwerkelijk wordt weerspiegeld. Wat mining uniek maakt, is dat het vrijwel overal kan plaatsvinden waar stroom aanwezig is. Daarmee zijn miners mobieler dan AI-operators. Hun flexibiliteit draagt bovendien bij aan de stabiliteit van energienetwerken. Terwijl AI continu stroom verbruikt, kunnen miners juist tijdelijk inschakelen bij overschotten en uitschakelen wanneer de vraag stijgt. Deze flexibiliteit maakt mining tot een waardevolle partner in het integreren van hernieuwbare energie. Voor investeerders en beleidsmakers wordt daarmee duidelijk dat AI bitcoin mining niet verdringt, maar de spelregels verandert. Miners die zich weten aan te passen, behouden hun plek in het energiesysteem. Zo ontstaat een nieuwe realiteit waarin beide sectoren naast elkaar bestaan. Elk heeft een eigen kracht en toegevoegde waarde. AI hosting is revolutionizing Bitcoin mining by providing stable, long-term revenues through multi-year contracts with AI clients. Major deals, like Cipher Mining’s $3B pact with Fluidstack backed by Google, and TeraWulf’s $3.7B AI hosting agreements, highlight this trend. Miners… pic.twitter.com/dmDkPSVDrl — Fama Crypto (@Famacrypt) September 26, 2025 Een nieuw speelveld voor miners De doorbraak van kunstmatige intelligentie zet de markt onder druk, maar haalt bitcoin mining niet onderuit. Integendeel, de sector vindt zichzelf opnieuw uit binnen een energielandschap dat in hoog tempo verandert. Flexibiliteit blijkt de sleutel. Wie zich weet aan te passen, blijft overeind en ontdekt zelfs nieuwe kansen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin mining blijft overeind ondanks AI-concurrentie is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

A Netflix ‘KPop Demon Hunters’ Short Film Has Been Rated For Release

A Netflix ‘KPop Demon Hunters’ Short Film Has Been Rated For Release

The post A Netflix ‘KPop Demon Hunters’ Short Film Has Been Rated For Release appeared on BitcoinEthereumNews.com. KPop Demon Hunters Netflix Everyone has wondered what may be the next step for KPop Demon Hunters as an IP, given its record-breaking success on Netflix. Now, the answer may be something exactly no one predicted. According to a new filing with the MPA, something called Debut: A KPop Demon Hunters Story has been rated PG by the ratings body. It’s listed alongside some other films, and this is obviously something that has not been publicly announced. A short film could be well, very short, a few minutes, and likely no more than ten. Even that might be pushing it. Using say, Pixar shorts as a reference, most are between 4 and 8 minutes. The original movie is an hour and 36 minutes. The “Debut” in the title indicates some sort of flashback, perhaps to when HUNTR/X first arrived on the scene before they blew up. Previously, director Maggie Kang has commented about how there were more backstory components that were supposed to be in the film that were cut, but hinted those could be explored in a sequel. But perhaps some may be put into a short here. I very much doubt those scenes were fully produced and simply cut, but perhaps they were finished up for this short film here. When would Debut: KPop Demon Hunters theoretically arrive? I’m not sure the other films on the list are much help. Dead of Winter is out in less than two weeks. Mother Mary does not have a release date. Ne Zha 2 came out earlier this year. I’ve only seen news stories saying The Perfect Gamble was supposed to come out in Q1 2025, but I’ve seen no evidence that it actually has. KPop Demon Hunters Netflix It could be sooner rather than later as Netflix looks to capitalize…
MemeCore
M$2.26304-5.32%
LooksRare
LOOKS$0.013565-0.97%
Moonveil
MORE$0.07587+1.59%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:23
Partager
Bull Power Unstoppable: MoonBull’s $15K Presale Giveaway Kicks Off As Shiba Inu And SPX6900 Run Hot

Bull Power Unstoppable: MoonBull’s $15K Presale Giveaway Kicks Off As Shiba Inu And SPX6900 Run Hot

Discover why MoonBull is the new meme coin with its live whitelist, while Shiba Inu and SPX6900 continue to drive strong market activity.
BitShiba
SHIBA$0.000000000508+2.62%
Holo Token
HOT$0.0008521-0.60%
SecondLive
LIVE$0.01579-3.18%
Partager
Blockchainreporter2025/09/19 00:15
Partager
Can Ethereum (ETH) Price Hold $4,000? Yes, But Only If…

Can Ethereum (ETH) Price Hold $4,000? Yes, But Only If…

The post Can Ethereum (ETH) Price Hold $4,000? Yes, But Only If… appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) price traded near $4,021 at press time, down 10% over the past week. Analysts said momentum signals showed oversold conditions, raising questions about whether the token could rebound or decline further. Ethereum (ETH) Price Tested Major Support Levels The ETH price fell back to around $4,021 after recent highs. The level coincided with the 200-day moving average, a widely followed trend measure. Analysts said this line often marked the difference between extended rallies and deeper losses. Technical readings showed clear stress. The relative strength index (RSI), a momentum gauge, was near 33 at the time of writing. Values under 30 usually signaled oversold conditions, meaning sellers dominated. The Williams %R, another momentum indicator, was near minus 80 at press time. That level often showed capitulation pressure. Both signals aligned with ETH trading near the support zone. Analysts said similar conditions in the past often preceded strong rebounds. Whether the pattern repeated remained uncertain. The ETH price also sat in a broader market context. Tighter liquidity conditions and ongoing regulatory disputes in the United States weighed on sentiment. Despite this, ETH continued to function as the base layer for decentralized finance, NFT marketplaces, and smart contracts. This backdrop helped explain why some investors still treated the $4,000 area as a fair entry level. Broader Market Reality Ethereum’s role as infrastructure gave it lasting relevance in the digital asset market. At press time, the ETH price held above $4,000 despite pressure. Analysts said institutional players often treated pullbacks to such levels as accumulation opportunities. Retail investors, by contrast, had turned cautious. The split in sentiment highlighted the dual nature of the market. Retail participants focused on short-term swings, while professional desks often viewed declines as value windows. The ETH price near $4,000 thus acted as both a technical and psychological…
Ethereum
ETH$3,996.62-1.07%
BRC20.COM
COM$0.011226-27.83%
NEAR
NEAR$2.706-2.73%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/28 00:13
Partager

Actualités tendance

Plus

A Netflix ‘KPop Demon Hunters’ Short Film Has Been Rated For Release

Bull Power Unstoppable: MoonBull’s $15K Presale Giveaway Kicks Off As Shiba Inu And SPX6900 Run Hot

Can Ethereum (ETH) Price Hold $4,000? Yes, But Only If…

Bitcoin Steady as Fed Delivers First Rate Cut in 9 Months

XRP Gains Shariah Compliance Approval in Bahrain