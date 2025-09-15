Bitcoin officially integrates Starknet staking mechanism

PANews reported on September 15th that Starknet has completed its Bitcoin staking integration upgrade. BTC holders can now participate in the Starknet consensus with a staking weight of 25% and STRK holdings of 75%. Wrapped BTC assets such as WBTC, LBTC, tBTC, and SolvBTC are supported, and validators can deploy BTC delegation pools. The rewards mechanism will launch on September 30th, and the unstaking period for STRK and BTC stakers will be unified to 7 days.
