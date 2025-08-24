Bitcoin OG once again swaps 6,000 BTC for ETH

PANews reported on August 24th that an early Bitcoin holder (Bitcoin OG) transferred 6,000 Bitcoin (approximately $689.5 million) to purchase Ethereum, according to on-chain analysis platform Lookonchain (@lookonchain). This address has currently purchased a total of 278,490 Ethereum (approximately $1.28 billion) at an average price of $4,585, while maintaining a long position of 135,265 Ethereum (approximately $581 million).
