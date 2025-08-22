Bitcoin OG sells another 300 BTC to buy ETH, making a profit of $84 million in 3 days

According to PANews on August 22nd, Lookonchain monitoring revealed that a Bitcoin OG recently deposited another 300 BTC (approximately $34.78 million) on the Hyperliquid platform to sell and purchase ETH. Over the past three days, this user has realized $84 million in open interest gains:
- It holds a long position of 135,265 ETH (worth approximately US$581 million), with an average entry price of US$4,295 and a floating profit of US$49 million.
- 100,979 ETH (worth approximately $435 million) were purchased in spot trading at an average price of $4,309, resulting in a floating profit of $35 million.
