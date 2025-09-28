Bitcoin-partnerschap tussen Pakistan en El Salvador verrast wereld

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In juli 2025 schudden Pakistan en El Salvador de wereld even op met een opmerkelijke overeenkomst: ze slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van Bitcoin-technologie. Geen voor de hand liggende combi, maar in de wervelwind van crypto past het toch verrassend goed. Wat houdt het partnerschap precies in? In San Salvador tekenden vertegenwoordigers van de Bitcoin Office van El Salvador en de Pakistan Crypto Council een Letter of Intent. Ze gaan samenwerken aan technologische ontwikkeling, blockchainprojecten van publieke aard, en initiatieven voor financiële inclusie. Ook het opstellen van toekomstbestendig beleid voor opkomende economieën hoort daarbij. Voor Pakistan betekent dit een primeur: het eerste officiële staatsverband rond digitale activa. En wie beter als partner dan El Salvador, het eerste land ter wereld dat Bitcoin als wettig betaalmiddel erkende in 2021. Inmiddels telt El Salvador ruim 6.200 BTC in haar staatsreserve. Dat komt neer op zo’n 745 miljoen dollar. Voor Pakistan ligt hier een blauwdruk: hoe regel je wetgeving, hoe stimuleer je adoptie, en hoe bouw je mogelijk een eigen Bitcoinreserve op? Pakistan’s Bitcoin Mining Push & El Salvador Deal Defy IMF, Fuel Money Laundering Fears • Pakistan’s Bitcoin deal defies IMF • 2,000 MW for Bitcoin mining • Raises money laundering concerns… — SHA256 News (@SHA256News) September 26, 2025 Gevolgen en controverse rond IMF en risicopotentieel Dat deze samenwerking de wenkbrauwen doet fronsen, is geen verrassing. Zowel Pakistan als El Salvador neemt deel aan programma’s van het Internationaal Monetair Fonds, dat bepaald niet staat te juichen bij overheden die met staatsmiddelen in crypto duiken. Maar die waarschuwingen lijken bij beide landen het ene oor in en het andere weer uit te gaan. Ze kiezen hun eigen pad, zelfs als dat schuurt met wat de grote financiële spelers liever zien. Die koers roept zorgen op. Bitcoin-transacties zijn pseudoniem en kunnen, in verkeerde handen, dienen als kanaal voor witwassen of dubieuze geldstromen. In landen waar het toezicht broos is, ligt dat risico extra hoog. En dat overheden juist daar hun cryptobeleid versnellen, maakt sommigen nerveus. Toch laat Pakistan zich niet afremmen. In 2025 werd 2.000 megawatt aan energie gereserveerd voor Bitcoin-mining, en de Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) zag het levenslicht. Een stap richting toezicht en professionalisering. El Salvador kent die weg inmiddels. Daarbij horen ook alle groeipijnen. Wat er ook op hun pad komt, stilstaan is voor hen geen optie. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin-partnerschap tussen Pakistan en El Salvador verrast wereld is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In juli 2025 schudden Pakistan en El Salvador de wereld even op met een opmerkelijke overeenkomst: ze slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van Bitcoin-technologie. Geen voor de hand liggende combi, maar in de wervelwind van crypto past het toch verrassend goed. Wat houdt het partnerschap precies in? In San Salvador tekenden vertegenwoordigers van de Bitcoin Office van El Salvador en de Pakistan Crypto Council een Letter of Intent. Ze gaan samenwerken aan technologische ontwikkeling, blockchainprojecten van publieke aard, en initiatieven voor financiële inclusie. Ook het opstellen van toekomstbestendig beleid voor opkomende economieën hoort daarbij. Voor Pakistan betekent dit een primeur: het eerste officiële staatsverband rond digitale activa. En wie beter als partner dan El Salvador, het eerste land ter wereld dat Bitcoin als wettig betaalmiddel erkende in 2021. Inmiddels telt El Salvador ruim 6.200 BTC in haar staatsreserve. Dat komt neer op zo’n 745 miljoen dollar. Voor Pakistan ligt hier een blauwdruk: hoe regel je wetgeving, hoe stimuleer je adoptie, en hoe bouw je mogelijk een eigen Bitcoinreserve op? Pakistan’s Bitcoin Mining Push & El Salvador Deal Defy IMF, Fuel Money Laundering Fears • Pakistan’s Bitcoin deal defies IMF • 2,000 MW for Bitcoin mining • Raises money laundering concerns… — SHA256 News (@SHA256News) September 26, 2025 Gevolgen en controverse rond IMF en risicopotentieel Dat deze samenwerking de wenkbrauwen doet fronsen, is geen verrassing. Zowel Pakistan als El Salvador neemt deel aan programma’s van het Internationaal Monetair Fonds, dat bepaald niet staat te juichen bij overheden die met staatsmiddelen in crypto duiken. Maar die waarschuwingen lijken bij beide landen het ene oor in en het andere weer uit te gaan. Ze kiezen hun eigen pad, zelfs als dat schuurt met wat de grote financiële spelers liever zien. Die koers roept zorgen op. Bitcoin-transacties zijn pseudoniem en kunnen, in verkeerde handen, dienen als kanaal voor witwassen of dubieuze geldstromen. In landen waar het toezicht broos is, ligt dat risico extra hoog. En dat overheden juist daar hun cryptobeleid versnellen, maakt sommigen nerveus. Toch laat Pakistan zich niet afremmen. In 2025 werd 2.000 megawatt aan energie gereserveerd voor Bitcoin-mining, en de Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) zag het levenslicht. Een stap richting toezicht en professionalisering. El Salvador kent die weg inmiddels. Daarbij horen ook alle groeipijnen. Wat er ook op hun pad komt, stilstaan is voor hen geen optie. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Bitcoin-partnerschap tussen Pakistan en El Salvador verrast wereld is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Bitcoin-partnerschap tussen Pakistan en El Salvador verrast wereld

Par : Coinstats
2025/09/28 04:16
ELYSIA
EL$0.004007-2.38%
MetYa
MET$0.2264-0.35%
Wink
LIKE$0.007903+0.55%
OP
OP$0.6707+0.34%
MANTRA
OM$0.1756+6.48%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   In juli 2025 schudden Pakistan en El Salvador de wereld even op met een opmerkelijke overeenkomst: ze slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van Bitcoin-technologie. Geen voor de hand liggende combi, maar in de wervelwind van crypto past het toch verrassend goed. Wat houdt het partnerschap precies in? In San Salvador tekenden vertegenwoordigers van de Bitcoin Office van El Salvador en de Pakistan Crypto Council een Letter of Intent. Ze gaan samenwerken aan technologische ontwikkeling, blockchainprojecten van publieke aard, en initiatieven voor financiële inclusie. Ook het opstellen van toekomstbestendig beleid voor opkomende economieën hoort daarbij. Voor Pakistan betekent dit een primeur: het eerste officiële staatsverband rond digitale activa. En wie beter als partner dan El Salvador, het eerste land ter wereld dat Bitcoin als wettig betaalmiddel erkende in 2021. Inmiddels telt El Salvador ruim 6.200 BTC in haar staatsreserve. Dat komt neer op zo’n 745 miljoen dollar. Voor Pakistan ligt hier een blauwdruk: hoe regel je wetgeving, hoe stimuleer je adoptie, en hoe bouw je mogelijk een eigen Bitcoinreserve op? Pakistan’s Bitcoin Mining Push & El Salvador Deal Defy IMF, Fuel Money Laundering Fears • Pakistan’s Bitcoin deal defies IMF • 2,000 MW for Bitcoin mining • Raises money laundering concerns… — SHA256 News (@SHA256News) September 26, 2025 Gevolgen en controverse rond IMF en risicopotentieel Dat deze samenwerking de wenkbrauwen doet fronsen, is geen verrassing. Zowel Pakistan als El Salvador neemt deel aan programma’s van het Internationaal Monetair Fonds, dat bepaald niet staat te juichen bij overheden die met staatsmiddelen in crypto duiken. Maar die waarschuwingen lijken bij beide landen het ene oor in en het andere weer uit te gaan. Ze kiezen hun eigen pad, zelfs als dat schuurt met wat de grote financiële spelers liever zien. Die koers roept zorgen op. Bitcoin-transacties zijn pseudoniem en kunnen, in verkeerde handen, dienen als kanaal voor witwassen of dubieuze geldstromen. In landen waar het toezicht broos is, ligt dat risico extra hoog. En dat overheden juist daar hun cryptobeleid versnellen, maakt sommigen nerveus. Toch laat Pakistan zich niet afremmen. In 2025 werd 2.000 megawatt aan energie gereserveerd voor Bitcoin-mining, en de Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA) zag het levenslicht. Een stap richting toezicht en professionalisering. El Salvador kent die weg inmiddels. Daarbij horen ook alle groeipijnen. Wat er ook op hun pad komt, stilstaan is voor hen geen optie. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Bitcoin-partnerschap tussen Pakistan en El Salvador verrast wereld is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Best Crypto Presales To Buy In California With Shiba Inu And Snek

Best Crypto Presales To Buy In California With Shiba Inu And Snek

The post Best Crypto Presales To Buy In California With Shiba Inu And Snek appeared on BitcoinEthereumNews.com. What if the next millionaire-maker token slipped away while you stood on the sidelines? The crypto market has a way of turning small, almost forgettable sums into jaw-dropping fortunes, but only the quick movers get to ride the rocket. History has shown us how early buyers of meme coins changed their lives overnight, and the same opportunity might be knocking again. Shiba Inu is buzzing after rolling out new ecosystem upgrades that have reignited old excitement, while Snek is stirring fresh waves with its growing, community-driven developments. But despite the noise, the spotlight is tilting sharply toward MoonBull, a new meme coin that just launched its presale and is already sparking urgency across presale token lists. With whispers of an eye-popping 24,540 percent ROI and investors scrambling to secure their seats before the stages vanish, even a moment of hesitation could end up costing a fortune. MoonBull’s Power Play: Rewards, Scarcity, and Smart Referrals Every $MOBU sale triggers a dynamic cycle designed to boost the ecosystem. A 2% liquidity injection strengthens the trading pool, stabilizing price swings and reducing slippage, making MoonBull resilient even during high-volume trades. Another 2% is instantly rewarded to holders, allowing your balance to grow passively as transaction volume rises, directly linking community activity with individual gains. Meanwhile, 1% of every sale is burned, permanently reducing supply and increasing token rarity, setting the stage for long-term value growth. Building momentum doesn’t stop there. MoonBull’s referral system turns your network into real rewards. Share your code: your invitee gains 15% extra tokens, and you instantly receive 15% of their purchase. Top monthly referrers enjoy USDC bonuses — 10% for the first three spots, 5% for fourth and fifth. With $8.05 billion $MOBU allocated for referrals, all rewards are automatic, fair, and transparent. This innovative system combines scarcity,…
BitShiba
SHIBA$0.000000000498-1.96%
SNEK
SNEK$0.0037002+0.18%
BRC20.COM
COM$0.009855-25.83%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/28 06:17
Partager
Will dogwifhat [WIF] break $1.29 or stay stuck in consolidation?

Will dogwifhat [WIF] break $1.29 or stay stuck in consolidation?

WIF traders leaned hard on the buy side, setting up a breakout battle at $1.29.
dogwifhat sol
WIF$0.733-2.52%
Partager
Coinstats2025/09/18 07:00
Partager
Worldcoin to $2? – THREE signals WLD traders must watch

Worldcoin to $2? – THREE signals WLD traders must watch

Worldcoin gains 10% on derivatives inflows, but spot selling raises doubts. Could $2 hold?
Worldcoin
WLD$1.27-0.93%
GAINS
GAINS$0.02216+2.02%
Partager
Coinstats2025/09/28 05:00
Partager

Actualités tendance

Plus

Best Crypto Presales To Buy In California With Shiba Inu And Snek

Will dogwifhat [WIF] break $1.29 or stay stuck in consolidation?

Worldcoin to $2? – THREE signals WLD traders must watch

Exploring the Future of Crypto Investments in 2025

Top Analyst Says XRP Could Be the Next Bitcoin: Here’s Why