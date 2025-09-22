Bitcoin Price Slips Below $115K as Bears Pressure Key Support Levels

Bitcoin is facing renewed selling pressure after failing to extend gains above the $117,750 mark. The world’s leading cryptocurrency has slipped below $115,500, sparking speculation on whether this is just a temporary pullback or the beginning of deeper losses. According to market charts, BTC formed a high at $117,920 before sliding to $114,237, where it […]
