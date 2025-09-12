Bitcoin "sharks" increased their holdings by approximately 65,000 Bitcoins last week

2025/09/12 20:32
PANews reported on September 12 that according to Bitcoin News, the Bitcoin "shark" group (holding 100 to 1,000 BTC) increased its holdings by about 65,000 Bitcoins last week, and a total of about 93,000 Bitcoins in the past 30 days, bringing its total holdings to a record high of 3.65 million Bitcoins.

A whale spent 2.3 million USDC to buy 3 million ENA

A whale spent 2.3 million USDC to buy 3 million ENA

PANews reported on September 12 that according to Onchain Lens monitoring, a whale named "thefourthturning.eth" spent 2.3 million USDC to purchase 3 million ENA at a price of US$0.766 per coin.
PANews2025/09/12 19:55
The House of Doge disclosed that its Dogecoin treasury established with CleanCore has accumulated more than 500 million DOGE

The House of Doge disclosed that its Dogecoin treasury established with CleanCore has accumulated more than 500 million DOGE

PANews reported on September 12th that, according to Globenewswire, the House of Doge, the official corporate arm of the Dogecoin Foundation, announced that its official Dogecoin Treasury, established in partnership with CleanCore Solutions (NYSE American: ZONE), as part of its strategic acquisition plan, now holds over 500 million Dogecoins. This follows the Treasury's previous purchase of 285.42 million Dogecoins, marking a crucial halfway point toward its first milestone of acquiring one billion Dogecoins within 30 days.
PANews2025/09/12 20:41
The Rise of DATs: From Bitcoin Holding to Yield Management

The Rise of DATs: From Bitcoin Holding to Yield Management

By Sankalp Shangari Compiled by Shaw Golden Finance summary Digital Asset Treasury (DAT) is a financial institution for "enthusiasts" on the chain, so what are these companies becoming? Not just
PANews2025/08/12 09:00
