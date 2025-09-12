Bitcoin "sharks" increased their holdings by approximately 65,000 Bitcoins last week

PANews reported on September 12 that according to Bitcoin News, the Bitcoin "shark" group (holding 100 to 1,000 BTC) increased its holdings by about 65,000 Bitcoins last week, and a total of about 93,000 Bitcoins in the past 30 days, bringing its total holdings to a record high of 3.65 million Bitcoins.

