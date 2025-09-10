Bitcoin spot ETFs saw net inflows exceeding $23 million yesterday

PANews reported on September 10th that, according to SoSoValue data, Bitcoin spot ETFs saw a total net inflow of $23.0549 million on September 9th (EST). BlackRock's IBIT ETF performed the best, with a single-day net inflow of $169 million. IBIT's historical net inflow has now reached $58.936 billion. In contrast, Ark Invest and 21Shares' ARKB ETF experienced a single-day net outflow of $72.2859 million, but its historical net inflow remains at $2.029 billion.
As of now, the total net asset value of Bitcoin spot ETFs is US$144.301 billion, accounting for 6.5% of the total market value of Bitcoin, and the historical cumulative net inflow has reached US$54.879 billion.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.