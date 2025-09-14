Bitcoin Treasury Firm Empery Digital Completes $14.5 Million Share Buyback Program

Par : PANews
2025/09/14 19:53
LayerNet
PANews reported on September 14th that BitcoinTreasuries, in a post on the X platform, announced that Nasdaq-listed company Empery Digital has executed a $14.5 million share repurchase program, repurchasing approximately 2 million shares at a price below its net asset value. Recent data shows that Empery Digital currently holds 4,081.39 bitcoins, with a total purchase price of approximately $480 million and an average purchase price of $117,517 per bitcoin.

The future pattern of stablecoin track: compliant stablecoin + offshore stablecoin + decentralized stablecoin

First of all, there will be a "hundred-coin war" in the stablecoin track in the future. After fierce competition, USDT will still be the leader of offshore stablecoins, and USDC
PANews2025/06/27 11:00
Solana DeFi TVL Hits $13.34B, Breaking All-Time Records

Solana's DeFi total value locked just hit $13.34 billion, marking its highest level ever as ecosystem growth accelerates.
Crypto News Flash2025/09/14 20:22
Japanese City Iizuka Pilots IOTA-Based Digital IDs for Faster, Safer Evacuations

Salima drew attention to a program that plans to use IOTA as a tool for advancing disaster preparedness and awareness campaigns. A planned demonstration will build the Turing Certs Evacuation Shelter Authentication System using Turing Certs' DID and VC technology. A new disaster preparedness project is rolling out in Iizuka, Fukuoka. Japan is no stranger [...]
Crypto News Flash2025/09/14 20:00
