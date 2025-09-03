The post Bitcoin vs Dollar: Why Ray Dalio Sees Crypto Rising appeared first on Coinpedia Fintech News
Ray Dalio sees crypto like Bitcoin as an appealing alternative currency because its supply is limited, while dollars can be printed endlessly. He warns that if governments keep increasing debt and printing more money, it can weaken the dollar’s role as a reserve currency and a store of value. This, he believes, is driving more demand for assets like gold and Bitcoin, since people want safer places to protect their wealth during uncertain times.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.