Bitcoin vs. Ethereum ETF’s – wie wint in 2025?

Sinds de goedkeuring van de eerste spot ETF's voor Bitcoin en Ethereum is er veel veranderd in de markt. Hoeveel kapitaal is er inmiddels naar deze fondsen gestroomd, en hoeveel gaat er nog bijkomen dit jaar? Welke verschillende soorten beleggers kiezen voor Bitcoin, en wie durven het aan met Ethereum? En welke gevolgen heeft dit alles voor de toekomst van de cryptomarkt? In dit artikel leggen we meer uit over de opkomst, de impact en het toekomstbeeld van deze fondsen Spot ETF's versnellen de adoptie van crypto wereldwijd ETF's zijn beleggingsfondsen die de koers van een onderliggende waarde volgen en via de beurs verhandelbaar zijn. Sinds de introductie van spot ETF's op Bitcoin en Ethereum in 2024 is de drempel om in crypto te investeren flink verlaagd. In plaats van zelf munten te bewaren, kunnen beleggers nu via een vertrouwd beursproduct meedoen. Dat gemak trekt zowel particuliere beleggers als grote instellingen aan. De samenwerking tussen partijen als Coinbase en BlackRock onderstreept ook hoe serieus deze markt inmiddels wordt genomen. Coinbase beheert de onderliggende munten voor meerdere fondsen, terwijl BlackRock zijn distributiekracht inzet om nieuwe beleggers aan te trekken. Het resultaat: meer vertrouwen bij toezichthouders en meer legitimiteit bij het brede publiek. Door de gereguleerde structuur van ETF’s wordt crypto bovendien aantrekkelijker voor pensioenfondsen en verzekeraars. Waar zij voorheen terughoudend waren vanwege risico’s, krijgen ze nu een bekend vehikel aangereikt. En dit maakt het makkelijker voor die grote partijen om in te stappen. Institutions are piling into #Bitcoin—why now, and how ETFs are making it easy?@Matt_Hougan, CIO of @BitwiseInvest, joins @FrederickMunawa to unpack the trends driving this influx, the mechanics of ETF wrappers, and what it means for the market’s next leg up. Watch here pic.twitter.com/tQX5VZyh7U — Bitcoin.com News (@BTCTN) August 9, 2025 De evolutie van Bitcoin en Ethereum ETF’s sinds 2024 De lange weg naar goedkeuring van spot Bitcoin ETF’s De SEC kreeg al sinds 2013 aanvragen voor een Bitcoin ETF op haar bord, maar tot 2024 bleef de deur gesloten. Hun reden was onder andere dat er te veel risico’s waren met de volatiele prijsbewegingen van Bitcoin, en er te weinig controle was. Pas na jarenlange druk van onder andere Grayscale en een gewonnen rechtszaak begon het tij te keren. De markt was inmiddels rijper geworden met gereguleerde partijen, betere prijsdata en een volwassen futuresmarkt die de basis legden. Op 10 januari 2024 was het zover: elf spot Bitcoin ETF’s kregen groen licht. Grote namen als BlackRock (IBIT), Fidelity (Wise Origin) en een hervormde Grayscale Bitcoin Trust stonden bovenaan de lijst. IBIT liep meteen voorop dankzij de distributiekracht van BlackRock. Binnen drie maanden beheerden ze meer dan $15 miljard aan assets. Andere opvallende fondsen waren ARK, Bitwise en VanEck, Elk met een eigen aanpak en beleggerspubliek. BREAKING: The SEC has officially approved all 11 #Bitcoin Spot ETFs: ARK $ARKB Bitwise $BITB Fidelity $FBTC Invesco $BTCO Hashdex $DEFI Van Eck $HODL Valkyrie $BRRR Blackrock $IBIT Grayscale $GBTC Wisdom Tree $BTCW Franklin Templeton $EZBC Finally. pic.twitter.com/6eym6VYWT6 — Andrew Lokenauth | TheFinanceNewsletter.com (@FluentInFinance) January 10, 2024 Ethereum ETF’s: andere dynamiek, zelfde potentie Juli 2024 markeerde de komst van Ethereum ETF’s, opnieuw met BlackRock, Fidelity en Grayscale in de voorhoede. De reacties bleven deze keer wat terughoudender. Ethereum is ook wat moeilijker te labelen dan Bitcoin; het is eerder een digitale snelweg dan een oppotmiddel. Een andere belemmerende factor was het stakingverbod: ETF’s mochten geen gestakete ETH bevatten, waardoor een deel van het rendement wegviel. Die beperkingen maakten de weg vrij voor nieuwe productstructuren. Zo ontstonden ETF’s met aangepaste blootstelling aan ETH zonder staking of met andere scenario’s voor rendement. De Amerikaanse goedkeuring gaf andere markten, zoals Hongkong en Europa, het laatste duwtje. Canada had het voortouw al genomen met producten als de Purpose Bitcoin ETF in 2021. De discussie over toekomstige integratie van staking of layer-2 oplossingen blijft actueel. Zodra toezichthouders een duidelijk framework hiervoor toestaan, kan de aantrekkelijkheid van Ethereum ETF’s aanzienlijk toenemen. Daarmee groeit de kans dat ETH, naast BTC, een vaste plaats krijgt in institutionele portefeuilles. Toch blijft de vraag of ETH de kloof met Bitcoin in marktaandeel daadwerkelijk kan dichten. UPDATE: First full day of flows for the ETHness stakes are in. The Ethereum ETFs took in $107 million. @BlackRock’s $ETHA lead the way with $266.5 million followed by @BitwiseInvest’s $ETHW with $204 million. Very solid first day pic.twitter.com/j28vIwVWvR — James Seyffart (@JSeyff) July 24, 2024 Instroom en uitstroom: geldstromen rond BTC en ETH De eerste kapitaalstromen: vertrouwen en volatiliteit Binnen weken na de Amerikaanse goedkeuring stroomde er meer dan $5 miljard naar Bitcoin ETF’s. Blackrock’s IBIT nam het voortouw, op de hielen gezeten door Fidelity en ARK. Tegelijkertijd zagen we dat beleggers wegliepen bij GBTC vanwege de relatief hoge kosten. De volumes namen snel toe. IBIT en FBTC groeiden uit tot de publiekslievelingen, mede door hun betrouwbaarheid en schaal. In het voorjaar zakte het tempo iets in, onder invloed van macro-economische tegenwind. Toch veerde alles weer op in juni, mede dankzij renteverlagingen en nieuwe vraag vanuit de markt. Geopolitieke ontwikkelingen dragen hier eveneens aan bij. Spanningen in Azië en Europa leiden vaak tot een vlucht naar alternatieve activa, waaronder Bitcoin ETF’s. Hierdoor ontstaat een extra laag dynamiek die de instroom beïnvloedt en volatiliteit kan versterken. #Bitcoin ETF Tracking •237K BTC Net Inflows YTD •30K BTC in the Last 30 Days At current pace: •500K Inflows •Price ~ 150-200K by year end. pic.twitter.com/8C76WcCIqX — Thomas Fahrer (@thomas_fahrer) May 29, 2024 Ethereum ETF’s en bredere spreiding van kapitaal De lancering van Ethereum ETF’s bracht $700 miljoen op in de eerste weken. Het bedrag was misschien niet spectaculair, maar het gaf wel een hoopvolle start aan. Analisten verwachten meer zodra staking of andere yield mechanismen kunnen worden geïntegreerd. Inmiddels staat de teller op meer dan $15 miljard aan instroom in alle crypto ETF’s samen. Bitcoin behoudt de leiding, terwijl Ethereum langzaam terrein wint. GBTC blijft schommelen; beleggers switchen afhankelijk van prijs en vertrouwen. Steeds meer nicheproducten winnen terrein, waaronder ESG ETF’s, regiofondsen en strategiegedreven constructies. Zo worden crypto ETF’s toegankelijk voor uiteenlopende beleggingsstrategieën. Ook themafondsen zoals Web3 of DeFi krijgen langzaam voet aan de grond. Deze producten trekken beleggers aan die verder willen kijken dan de grote twee munten en inspelen op de bredere ontwikkelingen binnen het ecosysteem. Spot $ETH ETF Flows Institutional adoption of Ethereum keeps growing. ➠ BlackRock: +$109.3M ➠ Fidelity: +$117.9M With over $340M in net inflows yesterday, ETH ETFs are becoming a global investment vehicle despite market volatility. pic.twitter.com/jLm3GbkHnV — David_kml (@David_kml1) August 26, 2025 Directe vergelijking: Bitcoin vs. Ethereum Kijken we naar de strijd tussen Bitcoin en Ethereum ETF’s, dan blijft Bitcoin voorlopig de winnaar in absolute instroom en marktdominantie. Ethereum groeit weliswaar sneller in percentage, maar moet nog veel terrein winnen om de voorsprong van Bitcoin in te halen. Bitcoin trekt vooral conservatieve beleggers en instellingen aan die zekerheid zoeken, terwijl Ethereum ETF’s meer populair zijn onder beleggers die inspelen op innovatie en potentiële extra rendementen zodra staking of andere features worden toegestaan. Deze dynamiek maakt de strijd boeiend: stabiliteit tegenover innovatie. ETF Flows (Aug 18–22, ET) #Bitcoin spot ETFs: $1.17B outflows, led by BlackRock’s IBIT with $615M. #Ethereum spot ETFs: $238M outflows, ending a 14-week inflow streak#CryptoUpdates #CryptoETFs #CryptoMarket #BTC #ETH pic.twitter.com/d8XC9Bfthr — Live BTC News (@LiveBTCNews) August 25, 2025 Wat denk jij: blijft Bitcoin voorop of haalt Ethereum in? Praat mee in onze Discord en deel je visie met andere crypto-fans. Crypto ETF’s en de opmars van institutionele adoptie Van terughoudendheid naar strategische allocaties Waar grote beleggers vroeger crypto links lieten liggen, zijn ze nu langzaam maar zeker aan het instappen. Niet met volledige inzetten, maar met voorzichtige allocaties van 1 tot 2 procent. Toch tikt dat hard aan bij fondsen van honderden miljarden. Bitcoin wordt steeds vaker toegevoegd als hedge tegen inflatie of systeemrisico’s. Ethereum staat dan weer voor digitale innovatie. Rapporten van Galaxy Digital en CoinShares bevestigen dat de instroom vanuit grote partijen sinds de ETF-goedkeuring enorm is toegenomen. Ook zien we dat family offices en hedgefondsen meer experimenteren met crypto ETF’s. Zij fungeren vaak als voorlopers, waarna grotere institutionele beleggers volgen. Dit patroon weerspiegelt eerdere trends bij nieuwe activaklassen zoals grondstoffen-ETF’s. Institutionele acceptatie via traditionele kanalen Ook retail profiteert. Via brokers en banken zijn ETF’s makkelijk toegankelijk. Voor veel beleggers is directe kennis van blockchaintechnologie niet langer vereist. Voor veel mensen is dit een laagdrempelige en veilige eerste stap. Analisten van onder andere Bloomberg en Goldman Sachs nemen Bitcoin ETF’s inmiddels op in hun rapportages. Nieuwe indexen zien inmiddels het levenslicht. ETF’s fungeren zo als tastbare schakel binnen reguliere beleggingsstrategieën en worden besproken aan de vergadertafel bij vermogensbeheerders. De betrokkenheid van indexbouwers zoals MSCI en S&P versterkt bovendien de legitimiteit van deze producten. Zodra crypto een vaste plaats in referentie-indexen krijgt, zal de instroom waarschijnlijk nog verder versnellen. First they ignored it. Then they laughed. Now they want to regulate it. Crypto is entering the institutional era, with ETFs, custody, & clearer regulations in HK, Singapore & Dubai. It’s not fringe anymore. It’s infrastructure. Is your strategy ready?#InstitutionalCrypto pic.twitter.com/KUd7orrAIJ — RedHat Capital (@redhatcapitaluk) August 25, 2025 Grote aanbieders en typen beleggers in Bitcoin en Ethereum ETF’s De grootste aanbieders De markt wordt aangevoerd door zwaargewichten zoals BlackRock, Fidelity en Grayscale. BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) groeide in korte tijd uit tot het grootste Bitcoin‑ETF wereldwijd, met tientallen miljarden aan beheerd vermogen. Grayscale behoudt een prominente positie dankzij hun vroege aanwezigheid en transitie van trust naar ETF‑structuur. Fidelity heeft zowel Bitcoin‑ als Ethereum‑ETF’s gelanceerd en positioneert zich met een breed aanbod richting institutionele beleggers. Deze aanbieders zetten de toon voor verdere professionalisering en trekken andere vermogensbeheerders mee in de trend. BlackRock, the world’s largest asset manager with $11.6 Trillion in assets under management, has 1,132 funds. BlackRock’s BITCOIN ETF, $IBIT, is #7 of all funds w/ $86 Billion in 19 months Look at the YTD and 1-year return! ✅ pic.twitter.com/xUSIhptd6n — HODL15Capital (@HODL15Capital) August 11, 2025 Wie investeren er in ETF’s? De beleggersbasis is divers. Institutionele partijen zoals pensioenfondsen, verzekeraars en grote vermogensbeheerders gebruiken ETF’s als gereguleerd instrument om toegang te krijgen tot crypto. Hedgefondsen en family offices voegen crypto‑ETF’s toe aan hun strategie om te profiteren van volatiliteit en spreiding. Adviseurs van vermogende particulieren maken eveneens gebruik van deze fondsen, waardoor high‑net‑worth individuals een aanzienlijk deel van de instroom vertegenwoordigen. Ook retailbeleggers stappen via brokers in, al blijft de grootste instroom voorlopig afkomstig van institutionele kanalen. Wat we mogen verwachten van toekomstige crypto ETF’s Nieuwe generaties crypto ETF’s in aantocht De goedkeuringen van BTC en ETH ETF’s zijn nog maar het begin. Wereldwijd liggen aanvragen klaar, van Latijns-Amerika tot Oost-Azië. In Hongkong schieten ze als paddenstoelen uit de grond. De VS heeft de weg vrijgemaakt en andere regio’s sluiten zich nu aan. Nieuwe varianten dienen zich aan. Denk aan mandjes met meerdere munten, of themafondsen zoals DeFi en Web3, of combinaties met goud en staatsleningen. Er liggen ook plannen klaar voor fondsen die gestakete ETH bevatten, afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouders. Daarnaast groeit de belangstelling voor ETF’s die crypto combineren met duurzame beleggingscriteria. ESG-georiënteerde producten kunnen institutionele partijen aanspreken die een duurzaamheidsmandaat hebben en tot nu toe buiten de cryptomarkt bleven. NEW: Huge #Bitcoin ETF ad on a billboard in Hong Kong. Hong Kong just approved Bitcoin ETFs today, which is expected to unlock billions in demand from China. pic.twitter.com/0bf4SVOXGR — Radar ​ Archie (@RadarHits) April 15, 2024 Opkomst van altcoin ETF’s Ook altcoins staan in de startblokken. Solana kreeg in juli 2025 zijn eerste staking-ETF, die meteen tientallen miljoenen aan handelsvolume aantrok. Grote aanbieders bereiden daarnaast spot-ETF’s voor op Solana, die naar verwachting later in 2025 gelanceerd kunnen worden. XRP volgt kort daarna: meerdere fondsen hebben aanvragen lopen en de toezichthouder neemt naar verwachting dit najaar een besluit. Analisten achten de kans op goedkeuring groot, met mogelijke instromen van miljarden in het eerste jaar. Deze nieuwe generatie ETF’s kan de markt opnieuw verbreden en voor het eerst serieuze instroom naar andere munten dan Bitcoin en Ethereum aanwakkeren. En ook voor Litecoin en een aantal andere altcoins liggen er al ETF aanvragen klaar bij de SEC. Het is een kwestie van tijd voordat de eerste fondsen een 3e crypto ETF kunnen gaan toevoegen aan hun investeringsopties. • This year, flows into crypto funds have been massive… AUM hit $244B in August • SEC is expected to approve Solana & other single-asset ETFs soon, maybe by October • Financial advisers in the US could… pic.twitter.com/alFJ7I8Qp8 — Belle (@Bitt_Belle) August 25, 2025 Hoe Bitcoin en Ethereum ETF’s de cryptomarkt veranderen Deze relatief recente opkomst van Bitcoin en Ethereum ETF’s voelt als een nieuw hoofdstuk van digitale activa. Waar crypto ooit nog een niche was voor techliefhebbers en speculanten, praten we nu over miljarden die via gereguleerde fondsen de markt instromen. Dat geeft een signaal van adoptie en acceptatie dat eerder nog ontbrak. Voor beleggers krijgt Bitcoin zo steeds meer een plek als digitaal alternatief voor goud: een stabiele basis in een gespreide portefeuille. Ethereum laat juist zien dat ook de technologische laag eronder, de infrastructuur voor smart contracts en applicaties, belegd kan worden. Samen trekken ze de cryptomarkt richting de mainstream. ETF’s fungeren ondertussen als brug tussen de oude financiële wereld en nieuwe digitale mogelijkheden. En die brug wordt elke maand drukker bereden door zowel particuliere beleggers als institutionele partijen. De centrale vraag blijft: wie trekt in 2025 aan het langste eind? Bitcoin behoudt voorlopig zijn voorsprong in omvang en stabiliteit, terwijl Ethereum inspeelt op innovatie en extra rendement. Hoe de uitkomst ook zal zijn, duidelijk is dat deze ETF’s de cryptomarkt blijvend hebben veranderd – en dat ze een vaste plaats hebben veroverd. ETF FLOWS: Around $219.1M of $BTC and $443.9M of $ETH were bought on Aug. 25. pic.twitter.com/xqM75lczSF — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 26, 2025 Benieuwd of Bitcoin of Ethereum de race wint? Benieuwd of Bitcoin of Ethereum de race wint?

