Bitcoin’s Maturation Raises Key Questions

Par : BitcoinEthereumNews
2025/09/20 19:41
Michael Saylor, Chairman of MicroStrategy, recently shared forward-looking insights on Bitcoin‘s trajectory, identifying the reduction of volatility as pivotal for garnering institutional interest. Speaking on the Coin Stories podcast, Saylor explained that while decreased fluctuations may reduce excitement for retail traders, this transition signifies Bitcoin’s maturation.

