Bitcoin’s Price Recovery Revives Profit Margins For Short-Term Whales, Rally To Extend?

Par : BitcoinEthereumNews
2025/09/18 07:33
Dreams Quest
DREAMS$0.000324+0.71%
BRC20.COM
COM$0.017208-0.19%
Sign
SIGN$0.07754+2.06%
Life Crypto
LIFE$0.00003988-2.61%
Wink
LIKE$0.01021--%
































































Godspower Owie is my name, and I work for the news platforms NewsBTC and Bitcoinist. I sometimes like to think of myself as an explorer since I enjoy exploring new places, learning new things, especially valuable ones, and meeting new people who have an impact on my life, no matter how small. I value my family, friends, career, and time. Really, those are most likely the most significant aspects of every person’s existence. Not illusions, but dreams are what I pursue.

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy Center or Cookie Policy. I Agree


Source: https://bitcoinist.com/bitcoin-revives-sth-profit-margins/

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

How AI is Reshaping Enterprise Analytics

How AI is Reshaping Enterprise Analytics

Artificial Intelligence (AI) is transforming the way organizations manage and analyze information. Thirumal Raju Pambala highlights that AI integrated into analytics platforms marks a pivotal shift.
Sleepless AI
AI$0.1421+3.79%
Partager
Hackernoon2025/09/18 05:43
Partager
US SEC approves options tied to Grayscale Digital Large Cap Fund and Cboe Bitcoin US ETF Index

US SEC approves options tied to Grayscale Digital Large Cap Fund and Cboe Bitcoin US ETF Index

PANews reported on September 18th that the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) announced that, in addition to approving universal listing standards for commodity-based trust units , the SEC has also approved the listing and trading of the Grayscale Digital Large Cap Fund, which holds spot digital assets based on the CoinDesk 5 index. The SEC also approved the listing and trading of PM-settled options on the Cboe Bitcoin US ETF Index and the Mini-Cboe Bitcoin US ETF Index, with expiration dates including third Fridays, non-standard expiration dates, and quarterly index expiration dates.
Union
U$0.0138-16.51%
Trust The Process
TRUST$0.0005055-3.69%
Capverse
CAP$0.15676+1.42%
Partager
PANews2025/09/18 07:18
Partager
Modernizing Legacy E-Commerce Platforms: From Oracle ATG To Cloud-Native Architectures

Modernizing Legacy E-Commerce Platforms: From Oracle ATG To Cloud-Native Architectures

Oracle ATG Commerce was the platform of record for large enterprises for many years. But the e-commerce game has changed, and now, speed, agility, and scalability are the name of the game.
SQUID MEME
GAME$28.4757+2.49%
Cloud
CLOUD$0.1323+5.89%
Nowchain
NOW$0.00585-1.51%
Partager
Hackernoon2025/09/18 04:42
Partager

Actualités tendance

Plus

How AI is Reshaping Enterprise Analytics

US SEC approves options tied to Grayscale Digital Large Cap Fund and Cboe Bitcoin US ETF Index

Modernizing Legacy E-Commerce Platforms: From Oracle ATG To Cloud-Native Architectures

The Federal Reserve cut interest rates by 25 basis points, and Powell said this was a risk management cut

Vitalik: Staking means defending the blockchain, and there will inevitably be resistance when exiting