Bitdeer's total Bitcoin holdings are approaching 2,000, with 99.5 BTC mined this week.

The post NFL Star Russell Wilson Has Sewn Up $100 Million In Sales Making Sportswear For Kids appeared on BitcoinEthereumNews.com. The Giants quarterback and his pop star wife, Ciara, are cofounders of 3BRAND, which is finding success selling moisture-wicking shirts to children despite a dogpile of challenges in the retail market. Russell Wilson has made a career on defying expectations. Shrugging off a slide to the third round of the 2012 NFL draft over concerns about his size, the 5-foot-11 quarterback led the Seattle Seahawks to eight playoff appearances in nine seasons and the franchise’s only Super Bowl win. Even now, in his 14th pro season, the ten-time Pro Bowler is still trying to prove himself, playing on a one-year contract with the New York Giants and facing calls from fans to give up his starting spot to rookie Jaxson Dart—despite leading the league in passing yards through two games, with 618. So while any ordinary entrepreneur might quiver at the thought of trying to break into sports apparel—an industry dominated by a handful of global heavyweights with billions in revenue and a decades-long head-start—the 36-year-old Wilson is used to being the underdog. And quietly, as a cofounder of 3BRAND, he has built a company that surpassed $100 million in sales in 2024, and more than $70 million in the first half of 2025, selling workout clothes in children’s sizes. The business is one of many for Wilson, who tied for No. 49 on Forbes’ 2025 list of the world’s highest-paid athletes, with $53.6 million in pretax earnings over the 12 months ending in May. That income includes an estimated $6 million off the field, from licensing, memorabilia and more than a dozen endorsement deals, as well as cash returns from a thick portfolio of companies he has founded or invested in. Wilson is behind West2East Empire, which offers production services for TV commercials and other media, and Why Not…