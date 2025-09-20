PANews reported on September 20th that Bitdeer, a Nasdaq-listed Bitcoin mining company, released its latest Bitcoin holdings data on the X platform. As of September 19th, its total Bitcoin holdings had increased to 1,966.1 (Note: This number is pure holdings and does not include Bitcoin deposited by customers). In addition, its Bitcoin mining output this week was 99.5 BTC, but 69.0 BTC were sold during the same period.PANews reported on September 20th that Bitdeer, a Nasdaq-listed Bitcoin mining company, released its latest Bitcoin holdings data on the X platform. As of September 19th, its total Bitcoin holdings had increased to 1,966.1 (Note: This number is pure holdings and does not include Bitcoin deposited by customers). In addition, its Bitcoin mining output this week was 99.5 BTC, but 69.0 BTC were sold during the same period.

Bitdeer's total Bitcoin holdings are approaching 2,000, with 99.5 BTC mined this week.

Par : PANews
2025/09/20 20:13
