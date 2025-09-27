Bitdeer's total Bitcoin holdings increased to 1997.5, and mining output this week was 108.3 BTC.

PANews reported on September 27th that Bitdeer, a Nasdaq-listed Bitcoin mining company, released its latest Bitcoin holdings data on the X platform. As of September 26th, its total Bitcoin holdings had increased to 1,997.5 (Note: This number is pure holdings and does not include Bitcoin deposited by customers). In addition, its Bitcoin mining output this week was 108.3 BTC, but 76.9 BTC were sold during the same period.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.