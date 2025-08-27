Bitmain has partnered with listed company Ruihe Shuzhi to provide cloud computing mining services.

PANews reported on August 27th that Bitmain and Hong Kong-listed Ruihe Digital Intelligence have officially reached a partnership. Ruihe will deploy Bitcoin (BTC) assets through Bitmain's HOST ANTMINER one-stop cloud mining service, expanding its revenue stream. This arrangement reduces operational complexity and risk exposure to hardware failures, energy management, and technical challenges. It allows Ruihe to conveniently deploy BTC assets and flexibly adjust its mining scale based on demand without being constrained by fixed assets. Under the terms of the service agreement, Ruihe also has the right to purchase mining machines, allowing it to directly control mining operations and hardware when necessary.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.