BitMine disclosed that it holds more than 215,000 ETH, with total assets reaching US$10.77 billion

PANews reported on September 15th that, according to PR Newswire , BitMine Immersion Technologies announced that its total cryptocurrency and cash assets reached $ 10.771 billion, including 2.151 million ETH (priced at $ 4,632 per coin according to Bloomberg), 192 Bitcoin, $ 569 million in cash, and $ 214 million in Eightco equity. BitMine is the world's largest corporate ETH vault, with an average daily trading volume of $ 2 billion, ranking 28th among US stocks. The company aims to hold 5% of the world's ETH supply and has received support from multiple institutional investors.

