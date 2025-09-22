The post BitMine Immersion Holds Over 2% of Ethereum Supply appeared first on Coinpedia Fintech News
BitMine Immersion announced it acquired an additional 264,378 ETH, bringing its total holdings to 2,416,000 tokens, over 2% of Ethereum’s total supply. The company’s combined crypto and cash reserves now stand at $11.4 billion. As one of the largest institutional ETH holders, BitMine is aiming to increase its stake further. This growing treasury highlights its commitment to long-term crypto investment and expanding influence in the Ethereum network.
