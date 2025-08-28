The post Bitplanet Launches Nation’s First Global Bitcoin Treasury appeared first on Coinpedia Fintech News
Bitplanet, formerly known as SGA, has emerged as South Korea’s first institutional Bitcoin treasury firm after securing $40 million in fresh capital for BTC purchases. Supported by Asia Strategy Partners, the company plans to immediately deploy these funds, building an institutional-grade Bitcoin custody and asset management platform without taking on debt. This strategic rebrand signals South Korea’s growing embrace of digital assets and positions Bitplanet as a key player in advancing institutional Bitcoin adoption across Asia.
