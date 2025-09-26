Asset management giant BlackRock has applied to form a Delaware trust company linked to its proposed Bitcoin Premium Income ETF. The filing suggests the firm is preparing to add another cryptocurrency product alongside its record-breaking iShares Bitcoin Trust (IBIT).Visit WebsiteAsset management giant BlackRock has applied to form a Delaware trust company linked to its proposed Bitcoin Premium Income ETF. The filing suggests the firm is preparing to add another cryptocurrency product alongside its record-breaking iShares Bitcoin Trust (IBIT).Visit Website

BlackRock Moves to Monetize Bitcoin Holdings Through Premium Income ETF

Par : The Crypto Basic
2025/09/26 15:46
Asset management giant BlackRock has applied to form a Delaware trust company linked to its proposed Bitcoin Premium Income ETF. The filing suggests the firm is preparing to add another cryptocurrency product alongside its record-breaking iShares Bitcoin Trust (IBIT).

Grayscale’s Near Trust Fund is now available for trading on the secondary market OTCQB

PANews reported on September 26 that according to Globenewswire, Grayscale announced that Grayscale Near Trust has begun trading on the U.S. secondary market OTCQB operated by OTC Markets Group Inc. under the code GSNR.
PANews2025/09/26 21:08
Analysis: August core PCE data supports gradual easing, the Fed's rate cut pace will remain unchanged

PANews reported on September 26th that, according to Jinshi, CNBC commented that US core PCE inflation remained largely stable in August, which may allow the Federal Reserve to maintain its previously planned pace of interest rate cuts. The US Department of Commerce reported on Friday that the PCE price index rose 0.3% month-over-month in August, bringing the overall annualized inflation rate to 2.7%. The more closely watched core PCE price index, excluding food and energy, rose 0.2% month-over-month, bringing the annualized rate to 2.9%. Although the Fed's inflation target is 2%, these data are unlikely to change the course of policymakers, who stated last week that they expected two more 25 basis point rate cuts before the end of the year.
PANews2025/09/26 20:48
Mira: Token claiming is now open via the backup link

PANews reported on September 26th that Mira announced on the X platform that due to excessive traffic, the server crashed and token claims are now open through a backup link. Officials also released query and claim links, and reminded users to only trust information released by the official Mira Network and Mira Foundation accounts.
PANews2025/09/26 21:27
