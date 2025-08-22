BlockFi's final opponent withdraws, and the $13 million settlement is close to approval.

PANews reported on August 22nd that according to Decrypt, a US court has received the latest developments in the BlockFi class action lawsuit: the last objector, Yacov Baron, has withdrawn his motion to intervene and his objection to the compensation agreement. The agreement, which covers approximately 89,000 interest account holders whose funds were frozen after the collapse of the BlockFi platform, is worth $13.2 million and is expected to be approved soon.
BlockFi's bankruptcy began during the 2022 crypto winter, triggered by the collapse of Do Kwon's TerraUSD stablecoin, ultimately leading to a severe liquidity crisis due to its $680 million exposure to FTX. BlockFi filed for bankruptcy protection a day after FTX filed for bankruptcy.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.