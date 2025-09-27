Bloomberg Analyst: BlackRock Bitcoin Premium Income ETF is an extension of spot products and IBIT

PANews reported on September 27th that Eric Balchunas, senior ETF analyst at Bloomberg, wrote on the X platform that the iShares Bitcoin Premium ETF, BlackRock's application for a Bitcoin premium yield ETF, is a spot product under the 1933 Act. It employs a covered call strategy for Bitcoin, aiming to generate returns on Bitcoin investments and is an extension of another Bitcoin exchange-traded fund, IBIT. (Note: Mainstream ETF products in the US market are required to comply with both the 1933 Act and the 1934 Act.)
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.