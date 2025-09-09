Bloomberg Analyst: REX-Osprey Dogecoin ETF Set to List on Thursday

PANews reported on September 9th that Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas wrote on the X platform: "The era of memecoin ETFs is about to begin. The REX-Osprey Dogecoin ETF (symbol DOJE) is scheduled to be listed on Thursday. Although it complies with the Investment Company Act of 1940 like $SSK, there are still a large number of Section 33 holders waiting for approval from the U.S. Securities and Exchange Commission."
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.