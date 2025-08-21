BNB Overtakes Rolls-Royce in Market Value

BNB has hit a market cap of $119.67 billion, moving past Rolls-Royce, which stands at $118.10 billion. This marks a major moment as a leading cryptocurrency outpaces a century-old engineering giant. The rise of BNB shows how digital assets are quickly gaining influence and reshaping financial rankings once dominated by traditional companies. As investors continue backing blockchain innovations, comparisons like this highlight the growing strength and acceptance of cryptocurrencies in global markets.

