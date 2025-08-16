Bo Hines has received more than 50 job offers since resigning as executive director of the Crypto Council and is considering five positions in the crypto field.

PANews reported on August 16 that Bo Hines, according to Fortune, said in an interview that he has received over 50 job offers since announcing his resignation as executive director of the White House Crypto Commission last week, after nearly seven months. He is seriously considering five of them, all in the cryptocurrency field, and stated that he has no plans to return to politics at this time.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.