Bonk.fun partners with WLFI to become the official launchpad for USD1 on Solana

PANews reported on September 1st that Bonk.fun, the Solana ecosystem launchpad platform, announced in a post on the X platform that it has reached a cooperation with the Trump family's crypto project WLFI. Bonk.fun has become the official launchpad platform for the stablecoin USD1 on Solana. Details about the launch and the significance of this cooperation will be announced soon.

