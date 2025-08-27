Boros raises ETH market cap and increases maximum leverage for BTC and ETH markets

PANews reported on August 27th that Boros, a platform for trading Bitcoin and Ethereum perpetual swaps, announced on Twitter that it has increased the upper limit for the ETH market: the position limit will be raised from $40 million to $50 million, and the treasury will be increased from $160,000 to $200,000. The leverage ratio for $BTC and $ETH markets will also be increased from 1.9x to 3x. Previously, the maintenance margin requirement for opening a position was set at 50% of the initial margin at maximum leverage, but this has now been adjusted to 66.7% (two-thirds).
Earlier news , Pendle launched Boros, a new platform that provides funding rate transactions for Bitcoin and Ethereum perpetual contracts.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.