PANews reported on August 26th that, according to Decrypt, Brave researchers discovered a vulnerability in Perplexity AI's Comet browser that could allow for a prompt injection attack, potentially tricking the AI assistant into leaking private user data. While Perplexity claims the issue has been fixed and no data has been leaked, Brave stated that the vulnerability is still exploitable and warned that such attacks pose a serious security threat to AI systems. Brave plans to implement measures such as isolated storage in its new browser to mitigate the risk.
