British blockchain technology company Vault Ventures' Ethereum holdings increased to 771 ETH

PANews reported on August 23rd that Vault Ventures, a UK-listed blockchain technology company, has announced that it has added Ethereum to its treasury reserves, bringing its current holdings to 771 ETH. Strategic ETH Reserve is reportedly the first publicly listed company in the UK to hold an Ethereum treasury. In June of this year, the company invested £750,000 (approximately $1.028 million) in 403,373 ETH and £150,000 (approximately $205,000) in 185,606 Bitcoin.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.