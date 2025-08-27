BTC WHALE CAUSES MINI-CRASH, ETH HITS ATH, FOOTBALLFUN GOES VIRAL
ETH hits new ATH then retreats. Whale dumps 24k BTC, triggers mini-crash. Only 18.3m ETH is left on exchanges. Jump & Galaxy plan $1bn SOL treasury vehicle. Sharps Technology plans $400bn SOL DAT. VanEck files for first SOL liquid staking ETF. Sharplink to buy back $1.5b stock. BitMine now owns $7.9bn ETH. Japan set to cut crypto taxes, greenlight BTC ETFs. Metaplanet buys $11.7m BTC, joins FTSE Japan. Saylor signals 3rd consecutive Strategy BTC buy. Several issuers files amended S-1 for XRP ETF. XRP flips BlackRock market cap. WLFI trades at $25bn pre-launch. AAVE denies it will get part of WLFI supply. AAVE TVL crosses $57b, now 62% of DeFi lending. Stargate DAO approves LayerZero acquisition offer. Philippines considers BTC reserve.
Source: https://decrypt.co/videos/interviews/UBYutSKP/btc-whale-causes-mini-crash-eth-hits-ath-footballfun-goes-viral