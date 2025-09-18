Buccaneer Energy kiest BitGo voor Bitcoin-miningplannen in Texas

Par : Coinstats
2025/09/18 21:46
Trust The Process
TRUST$0.0005221+2.63%
Wink
LIKE$0.009693-3.15%
Medieval Empires
MEE$0.005005-0.25%
MetYa
MET$0.2402-0.66%
MANTRA
OM$0.2202+5.20%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Buccaneer Energy heeft een overeenkomst gesloten met custodian BitGo om toekomstige Bitcoin-inkomsten veilig op te slaan en te verhandelen. Het olie- en gasbedrijf wil overtollig gas uit Texas gebruiken voor een eigen miningoperatie. Custody en handel via BitGo Het in Londen genoteerde Buccaneer Energy (AIM:BUCE) bevestigde donderdag dat het een contract heeft getekend met BitGo Trust Company. Daarmee krijgt het bedrijf toegang tot gereguleerde bewaar- en handelsdiensten voor Bitcoin. BitGo zal fungeren als officiële custodian en biedt daarnaast toegang tot zijn OTC-handelsplatform om liquiditeit te ondersteunen. Volgens topman Paul Welch past de samenwerking in de voorbereidingen op een miningoperatie in Texas. “We zijn verheugd deze overeenkomst te sluiten met BitGo, omdat zij de juiste partner zijn om dit traject samen te starten,” aldus Welch. #BUCE signs contract with BitGo for future Bitcoin storage and trading. We’re taking another important step in our #Bitcoin strategy. Following the announcement of our plans to monetise gas production from the Fouke development through Bitcoin mining, Buccaneer has now signed a… — Buccaneer Energy PLC (@BUCEplc) September 18, 2025 Gas naar mining De stap volgt op eerdere plannen van Buccaneer om het gas dat het produceert in de regio Fouke, nabij Pine Mills in Texas, niet alleen te verkopen, maar ook zelf te benutten. Het gas wordt ingezet voor stroomopwekking die een on-site Bitcoin-mijn moet aandrijven. Met die strategie wil het bedrijf extra waarde creëren uit de gasreserves en zich positioneren in de groeiende markt voor energie-gedreven mining. Het project hangt echter nog af van meerdere factoren, waaronder succesvolle boringen, de selectie van een definitieve partner voor de miningfaciliteit en verdere evaluatie van locaties. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Jerome Powell van de Federal Reserve heeft voor het sinds 2024 de rentes verlaagt, en dit is in principe een positief economisch signaal. Vaak wordt zo’n verandering gevolgd door stijgingen op de markten. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in… Continue reading Buccaneer Energy kiest BitGo voor Bitcoin-miningplannen in Texas document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Volgende stap in ontwikkelingsplan Buccaneer gaf aan dat de volgende stap het “staking” van een nieuwe ontwikkelingslocatie betreft, gepland voor het einde van deze week. Dat is een standaardprocedure in de voorbereiding op nieuwe boringen. Zodra die stap is afgerond, wil het bedrijf meer details delen over de voortgang van het project. CEO Welch benadrukte dat de BitGo-deal slechts één onderdeel is van een bredere strategie. “Dit is slechts één van de vele acties die we ondernemen in aanloop naar onze geplande activiteiten bij Fouke,” verklaarde hij. Voorbereiding op Bitcoin-inkomsten Met de overeenkomst legt Buccaneer de basis voor de financiële afwikkeling van toekomstige miningopbrengsten. Door vooraf procedures in te richten voor het bewaren, verhandelen en administreren van Bitcoin, wil het bedrijf voorbereid zijn op mogelijke inkomstenstromen uit zijn cryptoplannen. fDe aankondiging zorgde donderdag voor extra aandacht bij beleggers. Het aandeel Buccaneer Energy (BUCE) sloot 9% hoger op de AIM-beurs in Londen, terwijl de Bitcoinprijs zelf licht opliep. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Buccaneer Energy kiest BitGo voor Bitcoin-miningplannen in Texas is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

How to earn from cloud mining: IeByte’s upgraded auto-cloud mining platform unlocks genuine passive earnings

How to earn from cloud mining: IeByte’s upgraded auto-cloud mining platform unlocks genuine passive earnings

The post How to earn from cloud mining: IeByte’s upgraded auto-cloud mining platform unlocks genuine passive earnings appeared on BitcoinEthereumNews.com. contributor Posted: September 17, 2025 As digital assets continue to reshape global finance, cloud mining has become one of the most effective ways for investors to generate stable passive income. Addressing the growing demand for simplicity, security, and profitability, IeByte has officially upgraded its fully automated cloud mining platform, empowering both beginners and experienced investors to earn Bitcoin, Dogecoin, and other mainstream cryptocurrencies without the need for hardware or technical expertise. Why cloud mining in 2025? Traditional crypto mining requires expensive hardware, high electricity costs, and constant maintenance. In 2025, with blockchain networks becoming more competitive, these barriers have grown even higher. Cloud mining solves this by allowing users to lease professional mining power remotely, eliminating the upfront costs and complexity. IeByte stands at the forefront of this transformation, offering investors a transparent and seamless path to daily earnings. IeByte’s upgraded auto-cloud mining platform With its latest upgrade, IeByte introduces: Full Automation: Mining contracts can be activated in just one click, with all processes handled by IeByte’s servers. Enhanced Security: Bank-grade encryption, cold wallets, and real-time monitoring protect every transaction. Scalable Options: From starter packages to high-level investment contracts, investors can choose the plan that matches their goals. Global Reach: Already trusted by users in over 100 countries. Mining contracts for 2025 IeByte offers a wide range of contracts tailored for every investor level. From entry-level plans with daily returns to premium high-yield packages, the platform ensures maximum accessibility. Contract Type Duration Price Daily Reward Total Earnings (Principal + Profit) Starter Contract 1 Day $200 $6 $200 + $6 + $10 bonus Bronze Basic Contract 2 Days $500 $13.5 $500 + $27 Bronze Basic Contract 3 Days $1,200 $36 $1,200 + $108 Silver Advanced Contract 1 Day $5,000 $175 $5,000 + $175 Silver Advanced Contract 2 Days $8,000 $320 $8,000 + $640 Silver…
RealLink
REAL$0.06538+2.75%
Moonveil
MORE$0.08868+1.84%
BRC20.COM
COM$0.018599+9.16%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/17 23:48
Partager
Vitalik Buterin Reveals Ethereum’s Long-Term Focus on Quantum Resistance

Vitalik Buterin Reveals Ethereum’s Long-Term Focus on Quantum Resistance

TLDR Ethereum focuses on quantum resistance to secure the blockchain’s future. Vitalik Buterin outlines Ethereum’s long-term development with security goals. Ethereum aims for improved transaction efficiency and layer-2 scalability. Ethereum maintains a strong market position with price stability above $4,000. Vitalik Buterin, the co-founder of Ethereum, has shared insights into the blockchain’s long-term development. During [...] The post Vitalik Buterin Reveals Ethereum’s Long-Term Focus on Quantum Resistance appeared first on CoinCentral.
Solayer
LAYER$0.5632+8.83%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12648-0.22%
QUANTUM
QUANTUM$0.00355-2.57%
Partager
Coincentral2025/09/18 00:31
Partager
Dogecoin Forms 5-Wave Diagonal with Support Above $0.24 and Rally Ahead

Dogecoin Forms 5-Wave Diagonal with Support Above $0.24 and Rally Ahead

Detail: https://coincu.com/analysis/dogecoin-forms-5-wave-diagonal/
BRC20.COM
COM$0.018599+9.16%
Partager
Coinstats2025/09/18 22:34
Partager

Actualités tendance

Plus

How to earn from cloud mining: IeByte’s upgraded auto-cloud mining platform unlocks genuine passive earnings

Vitalik Buterin Reveals Ethereum’s Long-Term Focus on Quantum Resistance

Dogecoin Forms 5-Wave Diagonal with Support Above $0.24 and Rally Ahead

BNB hits $1,000 for first time as altcoins outpace bitcoin after Fed rate cut

PayPal's stablecoin PYUSD is now available on the Stellar network.