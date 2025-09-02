Bulls Break Loose: MoonBull Whitelist Breaks New Ground As The Best Crypto To Watch In 2025 While Bonk And Notcoin Hold The Bag

2025/09/02 01:30
Bonk
BULLS
Hive AI
Memecoin
Curious which opportunity could be the next best crypto to watch in 2025, and meme coin lovers across America? Bonk and Notcoin are stirring chatter in trading groups and classrooms, but all eyes are starting to turn toward the fresh buzz around MoonBull, which just kicked off its whitelist phase and is being hailed across […]
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
XRP-focused DeFi services expand with cbXRP support on Base, Flare networks’ staking model

The role of Ripple’s XRP token is expanding the broader Decentralized Finance (DeFi) market with the extended support of multiple platforms. Flare’s constant effort to boost XRP DeFi (XRPFi) attracted $100 million from Vivo Power, an electric vehicle services company.
Fxstreet2025/06/19 17:00
Anni Group has established a joint venture with Standard Chartered Bank and Hong Kong Telecom to prepare for the launch of Hong Kong dollar stablecoin

PANews reported on June 20 that according to the National Business Daily, Animoca Brands Limited has established a joint venture with Standard Chartered Bank and Hong Kong Telecom to prepare
PANews2025/06/20 13:56
Crypto Adoption One Growth Cycle Away From 5 Billion Users

The cryptocurrency industry may be one growth cycle away from full mainstream adoption. Industry insiders said crypto adoption could surpass 5 billion users in the next decade. A Crypto.com research report estimated 659 million cryptocurrency holders at the end of 2025. The figure shows strong growth from earlier years and highlights the rising role of […] The post Crypto Adoption One Growth Cycle Away From 5 Billion Users appeared first on CoinChapter.
Coinstats2025/09/02 02:30
