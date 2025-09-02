Bunni DeFi Platform Hit by Hack, $2.3M Stolen

Decentralized exchange Bunni suffered a major security breach resulting in the theft of $2.3 million. The exploit targeted vulnerabilities in Bunni’s Ethereum-based smart contracts and affected assets on both Ethereum and UniChain networks. The platform has paused operations to investigate and is urging users to withdraw funds immediately. Users are advised to stay cautious and monitor updates as the platform works to strengthen its defenses and prevent future attacks.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.