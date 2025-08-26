bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles

Par : Coinstats
2025/08/26 16:16
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Nederlandsche Bank heeft de online bank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder schoten de controles van de Amsterdamse bank in 2021 en 2022 ernstig tekort. Het gaat om een serie dossiers waarin dubieuze transacties over het hoofd werden gezien, variërend van deals met Rusland tot datingfraude en cryptohandel. Deals met Rusland, crypto, dating-scams en tweedehands horloges: de witwascotroles bij bunq bank schoten ernstig tekort. https://t.co/7Rb9bb4iTk — NRC (@nrc) August 25, 2025 Controles rammelden volgens DNB Uit het maandag gepubliceerde boetebesluit blijkt dat bunq onvoldoende onderzoek deed naar opvallende transacties. Zo ging een internationale bloemenhandelaar maandelijks voor 1,5 miljoen euro door de bunq systemen, terwijl bij de aanvraag slechts “enkele tienduizenden” euro’s was opgegeven. De bank stelde de klant één keer vragen, waarna het dossier grotendeels werd gesloten, ondanks dat het eigen AI systeem herhaaldelijk alarm sloeg. Andere voorbeelden zijn een minderjarig meisje dat werd verdacht van datingfraude en duizenden euro’s opnam, een handelaar in luxe horloges met miljoenen aan onduidelijke transacties, en een crypto handelaar die al onderwerp was van een politieonderzoek. In alle gevallen vond DNB dat bunq te weinig deed met de signalen. AI controles onder vuur Bunq profileert zich al langer als een bank die dankzij AI efficiënter klanten kan monitoren. In 2023 wist de bank in een rechtszaak nog grotendeels stand te houden tegenover DNB met dat argument. Het nieuwe rapport zet daar echter vraagtekens bij. Volgens DNB kan AI wel helpen, maar moet het altijd aangevuld worden met diepgaand menselijk toezicht, zeker bij hoog risico klanten en transacties in risicolanden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere banken Bunq is niet de eerste bank die wordt aangesproken op falende witwascontroles. Eerder troffen ING en ABN Amro al schikkingen van respectievelijk 775 miljoen en 480 miljoen euro. Ook Triodos en ASN Bank werden berispt. Het verschil is dat bunq tot nu toe juist bekendstond als koploper met een innovatieve aanpak, terwijl grote banken vooral inzetten op duizenden compliance medewerkers. Reactie bunq De bank laat weten in beroep te gaan. In een verklaring zegt een woordvoerder:  “Bunq neemt haar rol als poortwachter zeer serieus. We maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën en voeren continu verbeteringen door, ook naar aanleiding van deze vier gevallen uit 2021-2022.”  De bank zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Ondertussen is er ook onrust in de top van de bank. Interim-president-commissaris Gisella Eikelenboom stapte recent op, al zegt zij dat dit niet direct met de boete te maken heeft. Zij wordt opgevolgd door oud-SNS-topman Ronald Latenstein. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

