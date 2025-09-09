ByteDance releases Seedream 4.0 image creation model

PANews reported on September 9th that ByteDance's Seed team launched Seedream 4.0, its Doubao image creation model. This model supports features such as text-based images, image editing, and multi-image reference. Currently, Seedream 4.0 is available for free trial on Doubao App, Jimeng AI, and Kouzi, and is also available to enterprise customers through Volcano Engine.
