Caixin: The digital RMB blockchain service platform is based on Changan Chain, and the digital asset platform is based on the Shanghai Clearing House.

PANews reported on September 27 that according to Caixin.com, the Digital RMB International Operations Center has officially started operations. According to Caixin, it was learned from industry veterans that the Digital RMB cross-border digital payment platform among the three major business platforms is based on the central bank's digital currency bridge project, the Digital RMB blockchain service platform is based on the independent and controllable blockchain software and hardware technology system "Chang'an Chain", and the digital asset platform is based on the Shanghai Clearing House.
