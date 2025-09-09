Caliber, a US-listed company, announced the completion of its first purchase of LINK tokens.

PANews reported on September 9th that Caliber (NASDAQ: CWD), a diversified real estate and digital asset management platform, announced that it has completed its first purchase of Chainlink (LINK) tokens as part of a system testing transaction. The company plans to fund its LINK acquisition through its existing ELOC (Electronic Loans) and cash reserves, as well as the issuance of equity securities. However, the company did not disclose the specific purchase amount.
