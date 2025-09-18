Caliber, a US-listed company, increased its holdings of LINK tokens by approximately $6.5 million

PANews reported on September 18th that, according to GlobeNewswire , Nasdaq-listed Caliber ( CWD ) announced it had purchased 278,011 Chainlink ( LINK ) tokens for approximately $ 6.5 million, at an average price of $ 23.38 per token. This is the second LINK acquisition under its Digital Asset Treasury ( DAT ) strategy, bringing its total LINK holdings to $ 6.7 million, making it one of the largest public holders. Caliber stated it will continue to increase its LINK holdings and will make acquisitions through existing funds and equity instruments.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.