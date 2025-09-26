The post Canary Capital Files for Solana ETF with Staking appeared first on Coinpedia Fintech News
Canary Capital has filed an updated S-1 registration for a Solana ETF that will hold and stake $SOL tokens, aiming to deliver both price exposure and staking rewards to investors. The ETF, named Canary Marinade Solana ETF, partners with Marinade Finance for Solana staking integration. The filing reflects a growing trend of crypto ETFs combining asset holding with staking rewards, pending regulatory approval with a probable decision in late 2025.
