Canary Files S-1 for American-Made Crypto ETF

PANews reported on August 25th that Bloomberg ETF analyst Eric Balchunas wrote on the X platform: "The newly submitted 'Canary American-Made Crypto ETF' application (S-1 filing) - this spot product will only hold cryptocurrencies that were invented entirely in the United States, mined primarily in the United States, or have operations centers located in the United States. As we previously predicted, due to the success of this category, ETFs are ready to try all imaginable combinations."

