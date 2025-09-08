Capital B completes €5 million capital increase, plans to add 60 BTC

PANews reported on September 8th that Capital B, Europe's first Bitcoin reserve company, announced the completion of a capital increase totaling €5 million to advance its Bitcoin reserve company strategy. The capital increase includes the following components:
- Raising €1.8 million through an “ATM-type” capital increase agreement with TOBAM, issuing 1.019 million shares at €1.72 per share;
- Fulgur Ventures subscribed for 1.25 million shares at €0.544 per share, for a total of €700,000, for legal adjustment measures for holders of OCA B-01 Tranche 1;
- TOBAM Bitcoin Alpha Fund subscribed for 1.5 million shares at €1.69 per share, for a total of €2.5 million.
This capital increase and other ongoing related operations are expected to help the company add approximately 60 bitcoins to its reserves, bringing its total potential bitcoin holdings to 2,261.
