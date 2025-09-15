Capital B spent 4.7 million euros to increase its holdings by 48 bitcoins, bringing its total holdings to 2,249 bitcoins.

PANews reported on September 15 that French listed company Capital B disclosed that it had spent 4.7 million euros to increase its holdings of 48 bitcoins. It currently holds a total of 2,249 bitcoins, and the bitcoin yield has reached 1,536.6% since the beginning of the year.

