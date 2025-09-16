Capital Group maakt $1B Bitcoin-bet $6B waard

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat Capital Group, een van de meest vermogensbeheerders op Wall Street, een spectaculaire winst heeft geboekt met een investering in Bitcoin bedrijven. Wat begon als een inzet van ongeveer $1 miljard in 2021 is inmiddels uitgegroeid tot meer dan $6 miljard. Dit nieuws is niet alleen een keerpunt voor de reputatie van Capital Group zelf, maar benadrukt ook hoe ver Bitcoin is doorgedrongen in de wereld van traditionele financiële instellingen. Van voorzichtige belegging tot miljardenwinst Capital Group staat bekend om zijn stijl en lange termijn strategieën die vaak zijn geïnspireerd door iconen als Benjamin Graham en Warren Buffett. Toch besloot de firma onder leiding van portefeuillemanager Mark Casey in 2021 een groot belang te nemen in bedrijven die Bitcoin op hun balans hebben. Het bekendste voorbeeld is de softwaregigant Strategy (MicroStrategy) die onder leiding van oprichter Michael Saylor is uitgegroeid tot de grootste company holder van Bitcoin wereldwijd. Capital Group kocht destijds voor meer dan een half miljard dollar aandelen in dit bedrijf. De koersstijging van Strategy met ruim 2200 procent in vijf jaar tijd heeft die positie veranderd naar een belang dat miljarden waard is. Naast Strategy breidde Capital Group zijn investeringen verder uit in Metaplanet, een Japanse hotelgroep die zichzelf opnieuw uitvond als Bitcoin accumulator, en Mara Holdings, een speler in de mining sector. Door niet direct Bitcoin te kopen maar via beursgenoteerde ondernemingen blootstelling te zoeken, wist Capital Group zijn investeringsfilosofie te combineren met de groeipotentie van crypto. Bron: Bitcointreasuries.net Institutioneel vertrouwen in Bitcoin Het succes van Capital Group benadrukt een bredere trend waarin grote financiële instellingen steeds meer openstaan voor Bitcoin. Waar traditionele bedrijven nog niet zo lang geleden huiverig waren om zich te verbinden aan digitale activa, zien we nu een verschuiving richting acceptatie en strategische allocatie. Casey zelf sprak in een recente podcast zijn enthousiasme uit voor Bitcoin en noemde het een van de coolste dingen die ooit door mensen is gecreëerd. Dit vertrouwen wordt versterkt door de snelle groei van corporate treasuries die Bitcoin op hun balans zetten. Volgens recente gegevens bezitten bedrijven gezamenlijk inmiddels meer dan een miljoen BTC, ter waarde van ruim 117 miljard dollar. Toekomstige allocaties en de bredere impact De vraag die er nu is, is wat dit betekent voor de toekomst van allocaties richting Bitcoin. Het succes van Capital Group kan andere fondsen overtuigen om ook stappen te zetten, al dan niet via directe aankopen of via aandelen in Bitcoin gerelateerde bedrijven. Daarmee groeit de kans dat Bitcoin zich definitief vestigt als een beleggingscategorie naast goud, olie of andere grondstoffen. Voor beleggers is het belangrijk om te beseffen dat deze instroom niet zonder gevolgen blijft. Aan de ene kant versterkt het de legitimiteit en stabiliteit van de markt. Terwijl aan de andere kant het kan leiden tot grotere volatiliteit wanneer grote partijen besluiten winsten te nemen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Capital Group maakt $1B Bitcoin-bet $6B waard is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

