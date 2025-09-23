Cardano Foundation Updates Roadmap: Promoting Stablecoins and DeFi

PANews reported on September 23rd that the Cardano Foundation announced the next phase of its Cardano application roadmap: 1. It will provide up to eight figures of ADA liquidity to the Cardano stablecoin project. 2. It will also support DeFi adoption and liquidity through initiatives such as the Stablecoin DeFi Liquidity Budget. 3. It will delegate 220 million ADA tokens to new DReps. 4. It will launch a Real World Asset (RWA) project with a scale exceeding $10 million. 5. It will allocate 2 million ADA tokens to the Venture Hub. 6. It will comprehensively expand promotional activities and application deployment.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.