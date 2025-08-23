Cardano whales kopen 180M tokens: Gaat de ADA koers stijgen?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Whales hebben de afgelopen 48 uur ongeveer 180 miljoen ADA gekocht. In april ging het al om 420 miljoen tokens die aan de posities werden toegevoegd. Grote investeerders laten hiermee zien dat zij vertrouwen hebben in de toekomst van het Cardano netwerk. Kan de Cardano koers op korte termijn profiteren van deze instroom? Cardano koers en recente whale activiteit Volgens analist Ali Martinez zijn er in korte tijd opnieuw miljoenen tokens opgekocht. Deze transacties laten zien dat whales ondanks volatiliteit posities blijven uitbreiden. Dit gebeurt in een periode waarin de Cardano koers licht daalde, maar de koopkracht van grote wallets een bodem lijkt te vormen. Whales hebben vaak invloed op de markt omdat hun aankopen liquiditeit veranderen. Door zulke grote hoeveelheden ADA op te nemen, brengen zij de beschikbare tokens in omloop terug. Historisch gezien heeft dit vaker prijsbodems versterkt. Whales scooped up 180 million Cardano $ADA over the past 48 hours! pic.twitter.com/ZkfCIhXkMW — Ali (@ali_charts) August 22, 2025 Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Dit geeft het project een voordeel in de ogen van institutionele partijen. Voor deze investeerders is compliance een voorwaarde om kapitaal in te zetten. De instroom die dit veroorzaakt, versterkt de stabiliteit van de Cardano koers en maakt het netwerk aantrekkelijker voor langdurige holdings. ETF aanvraag vergroot de belangstelling Grayscale diende in 2025 een aanvraag in voor een Cardano spot ETF. De kans op goedkeuring wordt door meerdere analisten ingeschat op ongeveer 83%. Een dergelijke ETF zou Cardano toegankelijker maken voor traditionele beleggers die via gereguleerde beurzen willen instappen. Voor whales kan dit een reden zijn om vroegtijdig ADA te kopen. Als een ETF wordt goedgekeurd, ontstaat er vaak extra vraag. Historische voorbeelden bij Bitcoin en Ethereum tonen hoe een ETF in korte tijd de liquiditeit kan veranderen. Technische signalen en marktscenario’s Analisten gebruiken technische indicatoren om trends te volgen. Indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) geven inzicht in overbought- of oversold-niveaus. Daarnaast worden candles op TradingView vaak gebruikt om patronen te herkennen. Op dit moment wijzen modellen op een spanningsveld. Enerzijds ondersteunen whale aankopen een mogelijke trendomslag, anderzijds tonen sommige indicatoren neerwaartse risico’s. Bekeken niveaus voor de Cardano koers liggen rond $0,82 tot $0,76 wanneer bears meer druk uitoefenen. Belang van whales voor stabiliteit Whales spelen een grote rol in de prijsstabiliteit van tokens. Wanneer zij kopen, leggen zij een bodem onder de koers. Wanneer zij verkopen, kan het tegenovergestelde gebeuren. Bij Cardano is te zien dat recente aankopen samen vallen met stabilisatie van de koers, ondanks een bredere daling in de cryptomarkt. Door dit effect zien analisten whales vaak als signaalgevers. Hun bewegingen geven een indruk van de richting die grote investeerders verwachten. De combinatie van whale aankopen, een mogelijke ETF goedkeuring en de regulatoire aanpak van de Cardano Foundation zet ADA in een unieke positie. Technische modellen blijven verdeeld, maar de structurele instroom van grote investeerders is onmiskenbaar. De komende maanden zullen uitwijzen of de Cardano koers kan profiteren van deze factoren. Als de ETF wordt goedgekeurd en whales hun posities blijven uitbreiden, kan dit leiden tot een sterkere marktpositie. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Cardano whales kopen 180M tokens: Gaat de ADA koers stijgen? is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

