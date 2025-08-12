Cathie Wood: Maintain Bitcoin's target price of over $1 million within five years

PANews reported on August 12th that, according to CoinDesk, ARK Invest CEO Cathie Wood stated that ARK's bull market forecast for Bitcoin remains well over $1 million over the next five years. Wood stated that Bitcoin has become the primary entry point for institutions into the digital asset space and is gradually replacing gold as a store of value. She emphasized that ARK's view has not changed.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.