Cathie Wood vergelijkt Hyperliquid met vroege dagen van Solana

Solana (SOL) behoort inmiddels tot de grootste altcoins op de cryptomarkt, dankzij zijn razendsnelle en goedkope transacties. De munt kende een indrukwekkende opmars en wist in korte tijd institutionele erkenning te veroveren. Nu ziet Cathie Wood, CEO van Ark Invest, vergelijkbare potentie bij Hyperliquid (HYPE): een nieuwkomer die volgens haar dezelfde groeicurve kan doorlopen als Solana in zijn beginjaren. Cathie Wood: "Hyperliquid doet me denken aan Solana" Wood, en een van de bekendste namen in de wereld van beleggen, sprak in de Master Investor Podcast vol enthousiasme over Hyperliquid. Volgens haar herinnert het platform sterk aan de vroege dagen van Solana: "Het is spannend. Het doet me denken aan Solana in de beginperiode, en Solana heeft inmiddels bewezen dat het bij de grote spelers hoort" Hoewel ARK Invest nog geen positie in Hyperliquid heeft bevestigd, noemt Wood het een protocol om goed in de gaten te houden. Ze benadrukte daarbij dat Bitcoin (BTC) nog altijd de kern vormt van haar langetermijnvisie, maar dat nieuwe projecten zoals HYPE de potentie hebben om de markt flink op te schudden. Binnen de crypto-community wekt die uitspraak de hoop dat Wood in de toekomst toch een positie opent, wat een belangrijke stap zou zijn richting institutionele adoptie van de altcoin. Ondertussen groeit Hyperliquid zelf gestaag door. De munt HYPE heeft inmiddels een marktkapitalisatie van bijna $11,7 miljard en staat daarmee op plek 19 van de grootste cryptocurrencies, daarmee is het zeker geen kleine speler meer. Ter vergelijking: Solana is met een marktwaarde van $107 miljard bijna negen keer groter. Wat is Hyperliquid? Hyperliquid is in korte tijd uitgegroeid tot een van de populairste gedecentraliseerde beurzen (DEX). Het platform richt zich op perpetual futures , handelscontracten zonder einddatum die zowel particuliere beleggers als professionele traders aanspreken. Wat Hyperliquid onderscheidt, is de snelheid en liquiditeit die het biedt, niveaus die tot voor kort vooral te vinden waren op grote, gecentraliseerde beurzen. Dankzij de lage transactiekosten en aantrekkelijke airdrops wist het platform in rap tempo een brede gebruikersbasis op te bouwen. Exploit legt Hyperliquid kwetsbaarheid bloot Toch kwam het platform deze week negatief in het nieuws. HyperDrive, een Decentralized Finance protocol op Hyperliquid, werd getroffen door een hack waarbij ruim $770.000 werd buitgemaakt. De aanval richtte zich op de Treasury Bill markt, waarbij de hacker gebruikmaakte van een kwetsbaarheid in een van de contracten. De gestolen fondsen werden vervolgens via het een zogeheten bridge verplaatst naar zowel Ethereum (ETH) als BNB Chain (BNB) Het incident was al de tweede grote aanval in 72 uur binnen het Hyperliquid ecosysteem. Analisten waarschuwen dat dit het vertrouwen in het jonge platform kan ondermijnen, zeker nu concurrenten als Aster (ASTER) juist marktaandeel winnen. Niet heel gek dus dat de HYPE koers vandaag in het rood staat. De altcoin zakte in 24 uur met 1,8% in waarde tot een huidige prijs van ongeveer $43. Sowieso zit de munt al de afgelopen weken in een neerwaartse trend. Sinds vorige week is de HYPE prijs al met bijna 18% gezakt, wat samenvalt met een algehele correctie in de crypto markt. Zo zakten grote crypto's zoals ETH en SOL in dezelfde periode met bijna 11% en 17%. Cathie Wood vergelijkt Hyperliquid met vroege dagen van Solana

Par : Coinstats
2025/09/29 00:16
Het bericht Cathie Wood vergelijkt Hyperliquid met vroege dagen van Solana is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

