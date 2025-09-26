Centrifuge Launches S&P 500 Index Fund SPXA on Base Network

PANews reported on September 26th that according to CoinDesk, the RWA project Centrifuge announced the launch of SPXA, the first blockchain-based S&P 500 index fund licensed by the S&P Dow Jones Indices, on the Coinbase Base network. Managed by Janus Henderson and Centrifuge 's Anemoy, the fund supports 24/7 trading and publicly discloses its holdings. FalconX is the anchor investor, and Wormhole is responsible for cross-chain expansion.
