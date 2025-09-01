CertiK: AIO tokens suspected of abnormal transfers, 32 million sold for over $2 million

PANews reported on September 1st that according to a CertiK Alert , approximately 32 million AIO tokens were transferred from the OLAXBT multi-sig wallet to the address 0xec75a0bb45a07f6e23760c7fe8fcb2408a74348c and sold for over $2 million. CertiK is urging users to remain vigilant.
