Chainlink CEO meets with SEC Chairman to advance asset on-chain integration

PANews reported on September 8th that, according to CoinDesk, Chainlink CEO Sergey Nazarov met with US SEC Chairman Paul Atkins to discuss the regulatory compliance path for on-chain asset transactions. Nazarov stated that the SEC is accelerating the inclusion of blockchain assets in existing securities regulations, with full compliance expected by mid-next year. The SEC recently issued a joint policy with the CFTC to support spot trading of certain crypto assets and launched "Project Crypto." The Chainlink network has been used by the US Department of Commerce to publish economic data, demonstrating the accelerated adoption of on-chain applications.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.